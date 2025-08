Corridas em trilhas: uma modalidade que faz bem ao corpo e a mente

A- A+

Com a correria da vida urbana, muita gente tem buscado atividades que tragam bem-estar e conexão com a natureza. E em Pernambuco, uma modalidade vem ganhando espaço e encantando pessoas de todas as idades: a corrida de trilha.

Ao trocar o asfalto por caminhos de terra, trechos de mata e até riachos, o esporte oferece desafios únicos e cenários de tirar o fôlego.

Além disso, os benefícios à saúde são inúmeros: melhora do condicionamento cardiovascular, fortalecimento muscular e menor impacto nas articulações. E no campo emocional, o contato com a natureza ajuda a aliviar o estresse e renovar as energias.

Foto: PTR

Para quem deseja conhecer essa modalidade de corrida, o Project Trail Run (PTR), maior organizadora de corrida de trilhas do estado, realiza um evento especial no dia 18 de outubro, em Serra Negra. A prova foi pensada para todos os níveis, dos iniciantes aos mais experientes.

Mais informações e valores para inscrição estão disponíveis no Instagram oficial da PTR.

Serviço:

PTR - Corrida de trilha em Serra Negra

Data: 18 de outubro (sábado)

Local: Serra Negra, Bezerros – PE

Percursos: PTR Kids, 7 km, 17 km e 27 km

Instagram: https://www.instagram.com/projectrailrun

