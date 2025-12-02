A- A+

Pedestrianismo Com inscrições gratuitas, corrida "Etapa Misericórdia do Desafio das Ladeiras" movimenta Olinda A corrida gratuita de 5 km percorre ladeiras históricas e oferece 1.650 vagas gratuitas; etapa ocorre no dia 13 deste mês

As ruas do Sítio Histórico de Olinda recebem no dia 13 deste mês a Etapa Misericórdia do Desafio das Ladeiras, uma corrida de 5km promovida pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, e organizada pelo Instituto Darwin.

Além do desafio esportivo, a corrida convida os participantes a um movimento de redescoberta e vivência da cidade Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis em institutodarwin.org. Há um limite de 1.650 vagas para os corredores.

A concentração está marcada para as 5h e a largada terá início às 7h, no Largo Santa Gertrudes (Rua Bispo Coutinho), entrada simbólica da cidade alta.

O percurso segue por: Rua Bispo Coutinho, Avenida Luís Gomes, Rua do Sol, Avenida Sigismundo Gonçalves, Avenida Presidente Kennedy, Rua Quinze de Novembro, Rua de São Bento, Rua Treze de Maio, Rua Prudente de Morais, Avenida Liberdade, Rua do Bonfim e, finalmente, a emblemática Ladeira da Misericórdia, protagonista desta etapa.

A chegada pela Ladeira da Misericórdia, uma das subidas mais antigas e desafiantes de Olinda, é o ponto onde esforço, paisagem e memória se encontram.



O evento é aberto às categorias Geral e Pessoas com Deficiência, nas classes masculino e feminino. Todos os atletas devem chegar ao local de largada com antecedência para formação do pelotão.

