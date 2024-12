Corrida, musculação, ciclismo? Levantamento mostra a atividade favorita de pessoas saudáveis

A- A+

Um levantamento feito pela empresa finlandesa, Polar, que desenvolve relógios para monitorar o rendimento físico, analisou dados de milhares de usuários dos relógios pelo mundo para identificar quais foram os principais exercícios físicos que as pessoas praticaram ao longo do ano passado.

Os aparelhos são comuns entre pessoas que têm uma alta adesão aos exercícios, dedicando boa parte do dia a dia a eles e buscando aprimorar a sua performance cada vez mais. Eles monitoram uma série de informações como o tempo da atividade, a intensidade, o batimento cardíaco, o sono.

Em primeiro lugar, o levantamento mostrou que, entre as muitas práticas esportivas, as mais comuns foram: corrida (19% dos treinos); caminhadas (16%); musculação (11%) e ciclismo (9%).

Esse padrão foi observado em diversos países, porém com algumas variações. No Brasil, por exemplo, a que está no topo do ranking é a musculação, seguida por corrida e caminhada. Na quarta posição, está correr na esteira, enquanto ciclismo cai para a quinta atividade física mais praticada.

Em relação à eleita favorita pelo mundo, a corrida, as pessoas percorreram em média 7,8 km em cada treino. Essa distância foi mais alta na Alemanha, onde chegou a 8,1 km. Já nos Estados Unidos foi mais baixa, de 6,7 km.

Quantas horas de exercício por semana?

Em média, os usuários do relógio destinaram 5 horas e 39 minutos por semana às atividades físicas. No Brasil, o número foi acima, aproximadamente 7 horas e 7 minutos – assim como Austrália, Japão e Reino Unido. Já nos Estados Unidos, na Alemanha e na Finlândia, foi apenas pouco mais de 5 horas a cada 7 dias.

Vale lembrar que o levantamento é feito com pessoas que costumam ter uma dedicação e performance acima da média da população geral, e que, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), é preciso de apenas 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 de atividade intensa, para começar a ver benefícios para a saúde.

Quanto tempo eles dormiam?

Outro ponto do levantamento foi o sono. Em média, no ano passado, os usuários dos relógios dormiram durante 7 horas e 29 minutos, o que está dentro das recomendações das autoridades de saúde, que orientam aos adultos dormirem de 7 a 9 horas por noite.

O mais comum foi que eles adormecessem por volta das 23h32 e acordassem às 7h02. No Japão, foi onde as pessoas levantaram mais cedo, às 6h18, embora dormissem também às 23h37. Com isso, o país foi o que apresentou o pior sono, de apenas 6 horas e 41 minutos.

Veja também

Educação Rede Pública Estadual de Ensino inicia matrículas para o ano letivo de 2025; veja cronograma