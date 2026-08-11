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ECLIPSE SOLAR Corrida por óculos especiais marca preparação para eclipse solar na Europa Nem todos tiveram a sorte de encontrar um ponto com unidades ainda disponíveis, a poucas horas deste eclipse

A poucas horas do eclipse solar, conseguir óculos de proteção certificados se tornou uma corrida contra o tempo na Europa, especialmente na Espanha, onde muitas lojas esgotaram seus estoques para observar este fenômeno raro que acontecerá em parte do país na quarta-feira (12).

Um cartaz no Museu Nacional de Ciências Naturais, no centro de Madri, indica que não há óculos disponíveis, assim como em muitos outros pontos de distribuição.

A instituição faz parte de um grupo de 30 museus científicos que participaram de uma campanha promovida pelo governo e pela organização para pessoas com deficiência visual ONCE para distribuir cerca de dois milhões de óculos gratuitamente.

Em várias farmácias da capital espanhola, no entanto, ainda havia óculos disponíveis por um preço geralmente entre 3 e 4 euros (cerca de R$ 17,65 e R$ 23,54). Mas nem todos tiveram a sorte de encontrar um ponto com unidades ainda disponíveis, a poucas horas deste eclipse que poderá ser visto de forma total em uma faixa que vai do noroeste da Espanha até as Ilhas Baleares na tarde de quarta-feira.

"Eu estava justamente na fila de um posto da ONCE e eles acabavam de dar o último para uma senhora. Ele me disse: 'Já estão esgotados'", lamenta à AFP Mabel, nas ruas de Barcelona.



Esgotados em 30 minutos

Em Paris, a AFP visitou várias farmácias que também já tinham esgotado seus estoques deste item, assim como outras que tentavam lucrar com suas últimas unidades, oferecendo, por exemplo, dois óculos por quase 20 euros (aproximadamente R$ 117,7).

Consultado pela AFP, o presidente da Federação dos Sindicatos Farmacêuticos da França (FSPF), Philippe Besset, explica que o entusiasmo pelo eclipse foi "muito maior do que o previsto".

"Há dois ou três meses, nossos fornecedores nos propuseram fornecer aproximadamente 200 óculos por farmácia. Podíamos equipar 4 milhões de pessoas, mas ao que parece há mais gente que quer ver o eclipse", detalha um farmacêutico, que vendeu em uma semana os 200 pares que havia encomendado.

Em um bairro comercial de Bruxelas, repetia-se a mesma busca frenética por óculos para este eclipse, que será parcial na Bélgica, onde cerca de 90% do Sol ficará oculto pela Lua.

"Vou levar alguns para mim, para o meu namorado e para um casal de amigos que procuraram sem sucesso", conta o confeiteiro Arno Dossogne, de 37 anos.

O responsável pela loja, Fouad Mehdaoui, afirma que havia recebido há pouco duas caixas, com 100 pares ao todo. "Tudo se esgotou em 30 minutos", conta.

Em Lisboa o cenário é parecido. "Houve uma procura muito intensa nas últimas duas ou três semanas e, na quinta e na sexta-feira, os estoques de óculos se esgotaram em várias farmácias", destacou nesta terça-feira (11) a Associação Portuguesa de Farmácias, no jornal Correio da Manhã.

O Club Visão, que reúne mais de 600 óticas, oferecia um par de óculos por pessoa de forma gratuita. Mas, apesar de se reabastecer várias vezes, também ficou sem estoque.

Esta corrida de última hora levou os especialistas a alertarem que é preciso garantir que os óculos encontrados tenham a qualidade exigida.

Na Espanha, as autoridades retiraram na segunda-feira seis modelos com urgência, "por risco de lesões oculares", informou uma associação de consumidores.

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