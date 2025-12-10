Corrida reúne mais de 1.600 participantes nas ruas do Sítio Histórico de Olinda

A- A+

Mais de 1.600 atletas participam, neste sábado (13), de uma corrida de 5 km no Sítio Histórico de Olinda, promovida pelo Ministério do Esporte e organizada pelo Instituto Darwin. O evento convida corredores de todas as idades para um percurso que atravessa áreas históricas do município.

Percurso contempla vias tradicionais

A largada será às 7h, no Largo Santa Gertrudes. O trajeto inclui ruas como Bispo Coutinho, Avenida Luís Gomes, Rua do Sol, Avenida Liberdade e a Ladeira da Misericórdia, ponto final e uma das subidas mais emblemáticas da cidade.

Inscrições e categorias

A prova conta com categorias Geral e Pessoas com Deficiência, nos gêneros masculino e feminino. As 1.650 inscrições gratuitas foram preenchidas em menos de 12 horas. Vagas remanescentes serão abertas no dia da corrida, a partir das 5h.

Retirada dos kits

A entrega dos kits ocorre nos dias 11 e 12, no Largo Santa Gertrudes. O material inclui número de peito, chip, camisa e medalha pós-prova.

Serviço

Corrida 5 km Olinda

Data: sábado, 13/12

Concentração: 5h

Largada: 7h - Largo Santa Gertrudes

Retirada dos kits:

11/12 (14h–18h)

12/12 (8h–18h)

Local: Largo Santa Gertrudes

Confirmação de inscrição: institutodarwin.org

Com informações da assessoria

