Corrida reúne mais de 1.600 participantes nas ruas do Sítio Histórico de Olinda
Prova de 5 km ocorre neste sábado (13) com percurso por pontos tradicionais da cidade
Mais de 1.600 atletas participam, neste sábado (13), de uma corrida de 5 km no Sítio Histórico de Olinda, promovida pelo Ministério do Esporte e organizada pelo Instituto Darwin. O evento convida corredores de todas as idades para um percurso que atravessa áreas históricas do município.
Leia também
• Papai Noel dos Correios realiza primeira entrega de presentes da campanha 2025
• Festival Boca do Rio movimenta bairro da Várzea a partir desta quinta (11)
• Alceu, Léo Santana e Joelma no Réveillon de Jaboatão, que ocorre sob o selo do "Pernambuco Meu País"
Percurso contempla vias tradicionais
A largada será às 7h, no Largo Santa Gertrudes. O trajeto inclui ruas como Bispo Coutinho, Avenida Luís Gomes, Rua do Sol, Avenida Liberdade e a Ladeira da Misericórdia, ponto final e uma das subidas mais emblemáticas da cidade.
Inscrições e categorias
A prova conta com categorias Geral e Pessoas com Deficiência, nos gêneros masculino e feminino. As 1.650 inscrições gratuitas foram preenchidas em menos de 12 horas. Vagas remanescentes serão abertas no dia da corrida, a partir das 5h.
Retirada dos kits
A entrega dos kits ocorre nos dias 11 e 12, no Largo Santa Gertrudes. O material inclui número de peito, chip, camisa e medalha pós-prova.
Serviço
Corrida 5 km Olinda
Data: sábado, 13/12
Concentração: 5h
Largada: 7h - Largo Santa Gertrudes
Retirada dos kits:
11/12 (14h–18h)
12/12 (8h–18h)
Local: Largo Santa Gertrudes
Confirmação de inscrição: institutodarwin.org
Com informações da assessoria