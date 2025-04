A- A+

CORRIDA 1ª Corrida Nacional do Sesi reunirá mais de 3 mil corredores no feriado do Dia do Trabalhador Com inscrições esgotadas, evento acontece em outros 21 estados simultaneamente; largada no Recife será no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 6h

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) realiza, nesta quinta-feira (1°), a 1ª Corrida Nacional do Sesi em celebração ao feriado do Dia do Trabalhador. Com inscrições esgotadas, a corrida reunirá mais de 3 mil participantes, entre atletas e amadores, que correrão percursos de 5km e 10km, com largada do Forte do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 6h.

O evento tem como objetivo conscientizar sobre a importância da atividade física e promover a qualidade de vida e o bem-estar da população. Neste ano, acontecerá pela primeira vez em outros 21 estados simultaneamente.

Corrida e premiação

A 1ª Corrida Nacional do Sesi vai distribuir R$ 14 mil em premiações para os melhores colocados em determinadas categorias e promoverá a responsabilidade socioambiental. Mais de 5 toneladas de alimentos que foram arrecadados serão doados para 11 instituições de caridade do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

Além disso, todos os resíduos recicláveis do evento serão destinados à Cooperativa dos Catadores (Coopmetral), que fica no bairro de Peixinhos, em Olinda. Para quem for de bicicleta, o Sesi-PE disponibilizará um bicicletário com 70 vagas. Já para quem for de carro, haverá estacionamento gratuito na Prefeitura do Recife, com vagas limitadas.

Ao todo, a prova terá percursos de 5km e 10km (masculino e feminino) nas categorias PCD, Trabalhadores da Indústria e Público Geral. Os três primeiros colocados da prova de 10 km (masculino e feminino) das categorias “Trabalhador da Indústria” e “Público Geral” receberão premiação em dinheiro e troféu.

Já os mais bem colocados, feminino e masculino, das modalidades de 5 km e 10 km das outras categorias ganharão troféus, e todos os corredores receberão medalhas.

