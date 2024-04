A- A+

TRÂNSITO Corrida SESI será realizada nesta quarta (1), no Dia do Trabalhador; veja esquema de trânsito Prova em homenagem ao Dia do Trabalho terá início às 6h30, no Centro do Recife

A 8ª edição da Corrida SESI será realizada nesta quarta-feira (1º), em celebração ao Dia do Trabalhador. O evento, que deve reunir cerca de 2.500 participantes, acontecerá no Centro do Recife e tem o objetivo de difundir a prática de atividade física por meio da corrida de rua. A prova tem largada prevista para as 6h30.

A prova contará com percursos de 5km e 10km, com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, e irá distribuir R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados em determinadas categorias.

Ao todo, a Corrida SESI contará com cinco categorias competidoras: “Público Geral”, “Trabalhador da Indústria”, “PCD – Cadeirante”, “PCD – Outras Deficiências” e “60+”. Os três primeiros colocados da prova de 10km (masculino e feminino) das categorias “Trabalhador da Indústria” e “Público Geral” receberão premiação em dinheiro e troféu. Já os mais bem colocados – feminino e masculino - das modalidades de 5km e 10km das outras categorias ganharão troféus.

O evento contará ainda com a Corrida SESI Kids, voltada para crianças, que percorrerão uma curta distância e receberão uma medalha de participação. O SESI também disponibilizará o Espaço Kids, com atividades recreativas para crianças de até 10 anos de idade – que deverão estar acompanhadas de um adulto responsável. Também será oferecido o Espaço SESI Bem-Estar, onde profissionais estarão disponíveis para fazer a “Quick Massage”, e um bicicletário, com capacidade máxima para 200 bicicletas.

Para a competição, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para orientar a população na área central do Recife.

O percurso da prova tem início na Praça da Comunidade Luso Brasileira, em frente ao Forte do Brum, seguindo pela Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Saturnino de Brito e Via Mangue até retornar ao ponto inicial no Forte do Brum.

De acordo com a organização do evento, o encerramento está previsto para as 9h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário.

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

