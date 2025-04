A- A+

MOBILIDADE Corridas de rua alteram trânsito no Recife no feriado (1º) e no fim de semana; veja o que muda Esquema de trânsito da CTTU fará bloqueios itinerantes durante três corridas na capital pernambucana

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para promover a segurança viária durante três provas de corrida de rua que acontecerão na capital pernambucana durante o feriado e no fim de semana.

A 1ª Corrida Nacional do SESI será realizada na quinta-feira (1º), das 6h às 9h, com largada no Forte do Brum, no bairro do Recife. A prova contará com percursos de 5 km e 10 km.

No trajeto de 5 km, os atletas irão percorrer pontos como a Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Praça da República e Ponte Maurício de Nassau, retornando pela Avenida Alfredo Lisboa.

Já no percurso de 10 km, os corredores seguem pela Avenida Sul até a Praça Abelardo Rijo, retornando pelo mesmo trajeto citado no percurso de 5 km. Haverá bloqueios itinerantes durante todo o trajeto.

No domingo (4), a programação se inicia às 5h com o Circuito Santander Track&Field Run Series, no bairro de Boa Viagem. A corrida parte do Shopping Recife e conta com percursos de 5 km e 10 km.

Os corredores seguirão pela Avenida Dom João VI (em contrafluxo), acessando a Via Mangue até a Praça Marcantônio Vilaça, retornando pelo mesmo caminho.

O esquema de trânsito inclui bloqueios em pontos estratégicos como a Ponte Governador Paulo Guerra, Avenida República do Líbano e Rua Dom João VI. A finalização da prova está prevista para as 9h.

Ainda no domingo, a partir das 5h30, acontece a 11ª edição da Corrida Feminina do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. A largada está marcada para as 6h, no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida João de Barros. A corrida conta com percursos de 3 km e 5 km.

No trajeto de 3 km, as atletas sairão do quartel e percorrerão vias da área central do Recife, como a Rua do Príncipe, Rua Bispo Cardoso Ayres, Avenida Visconde de Suassuna e Rua Gouveia de Barros.

O trajeto também passa pela Rua dos Palmares, Praça Márcio Candonga e Rua Doutor Carlos Chagas, retornando à Avenida João de Barros para o encerramento.

Já no percurso de 5 km, a corrida segue um caminho mais amplo. Após deixar o quartel, as atletas passam pela Rua do Príncipe e seguem pela Rua Princesa Izabel até alcançarem a Rua da Aurora. De lá, continuam pela Rua João Lira, Avenida Visconde de Suassuna e Rua Gouveia de Barros, retornando à Rua dos Palmares e cruzando a Rua do Pombal.

A reta final inclui trechos pelas ruas Rua Doutor Carlos Chagas e Avenida João de Barros, com chegada novamente no Quartel do Corpo de Bombeiros. A corrida contará com bloqueios que serão desfeitos progressivamente após a finalização da prova, prevista para as 9h.

Agentes e orientadores da CTTU estarão nos locais para orientar e organizar o trânsito durante todos os eventos. Dúvidas podem ser tiradas através do teleatendimento gratuito da Autarquia, pelo número 0800.081.1078.

