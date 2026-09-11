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Trânsito Corridas e eventos provocam mudanças no trânsito do Recife neste final de semana CTTU promoverá bloqueios e desvios no Pina, Imbiribeira, Centro e Boa Viagem neste sábado (12) e domingo (13)

A realização de corridas, shows e eventos culturais irão provocar bloqueios e alterações no trânsito do Recife neste sábado (12) e domingo (13).

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) terá agentes, orientadores e batedores em pontos estratégicos para controlar a circulação e fazer interdições temporárias.

Mudanças

No sábado, o principal impacto será no Pina. O sambinha da praia acontece das 15h à meia-noite, na Rua Manoel Coriolano.

Durante o evento, a ligação entre as avenidas Antônio de Góes e Herculano Bandeira será feita pelas ruas Manoel de Brito ou Arquiteto Augusto Reinaldo.

Corridas

No domingo, a programação começa cedo com três corridas. Às 5h30, a FD Run terá largada e chegada na FD Veículos, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira. Os percursos de 5 km e 10 km seguirão por cerca de 2,5 km da avenida, no sentido Recife, com retorno em direção ao Aeroporto.

Também às 6h, começa o Circuito das Estações – Etapa Primavera, com provas de 10 km e 18 km. A corrida de 5 km larga às 6h30. Todas saem do Forte do Brum e terminam no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife.

Os atletas passarão por vias como Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol e Avenida Martins de Barros.

Nos percursos de 10 km e 18 km, haverá ainda trechos pelo Cais de Santa Rita, Avenida Engenheiro José Estelita, Rua Capitão Temudo, Ponte Governador Paulo Guerra, Ponte Vice-Presidente José Alencar, Avenida República do Líbano e Via Mangue.

Outra corrida do domingo é a Corrida da Independência, com largada às 6h30, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva. O percurso inclui Rua Padre Roma, Avenida Parnamirim, Avenida Rui Barbosa e Praça do Entroncamento, com retorno à Rosa e Silva. Os bloqueios serão itinerantes e a previsão é de liberação das vias até as 9h.

Demais eventos

Ainda pela manhã, a 25ª Parada da Diversidade movimenta Boa Viagem. O evento ocorre das 7h às 18h, no Parque Dona Lindu, e terá interdição na Avenida Boa Viagem, entre as ruas João Cardoso Aires e Engenheiro Zael Diógenes. A liberação será gradual, conforme a dispersão do público.

À tarde, o Sesc 80 Anos será realizado das 14h às 22h, no Sítio da Trindade, em Casa Amarela. Agentes da CTTU atuarão nas duas entradas do parque para organizar o fluxo de veículos e pedestres.

A recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos e priorizem transporte coletivo, táxis ou aplicativos durante os eventos. Dúvidas podem ser tiradas pelo 0800.081.1078, com atendimento 24 horas.

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