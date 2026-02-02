Corroteirista de filme indicado ao Oscar é detido no Irã

A- A+

Roteirista de filme indicado ao Oscar é detido no Irã

O renomado roteirista iraniano Mehdi Mahmoudian — que coescreveu "Foi Apenas um Acidente", indicada ao Oscar deste ano — está entre os três detidos sob suspeita de redigir uma declaração para um opositor preso, reportou a agência iraniana Fars.

Segundo a Fars, Mahmoudian é acusado de ajudar a preparar uma declaração do opositor iraniano e ex-primeiro-ministro Mir Hossein Musavi, que está em prisão domiciliar.

O roteirista coescreveu "Foi Apenas um Acidente", indicado a melhor filme internacional para o Oscar este ano e vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025.

Mahmoudian foi preso junto com o líder estudantil Abdollah Momeni e a jornalista e ativista pelos direitos das mulheres Vida Rabbani, acrescentou a agência iraniana.

O diretor de "Foi Apenas um Acidente", o premiado cineasta Jafar Panahi, condenou a prisão de seu amigo, coescritor e ex-companheiro de cela em uma publicação nas redes sociais.

"Mehdi Mahmoudian não é simplesmente um ativista de direitos humanos com quase nove anos de prisão. É uma testemunha, um ouvinte e uma presença moral excepcional" afirmou Panahi.

O governo alemão também criticou as prisões. "A detenção de Mehdi Mahmoudian não é um caso isolado, mas parte de um sistema que busca silenciar as vozes críticas", declarou o ministro da Cultura, Wolfram Weimer.

As prisões acontecem no momento em que a República Islâmica tenta restabelecer sua autoridade após a repressão a uma onda de protestos que eclodiu em dezembro.

Teerã reconheceu que milhares de mortes ocorreram durante as manifestações. No domingo, a Presidência publicou os nomes de 2.986 pessoas das 3.117 que, segundo as autoridades, morreram nos distúrbios.

A ONG Human Rights Activists News Agency, com sede nos Estados Unidos, afirma que pôde confirmar 6.842 mortes, a maioria manifestantes assassinados pelas forças de segurança, mas os ativistas de direitos humanos advertem que o número é provavelmente muito maior.

