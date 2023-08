Por que cortar uma cebola provoca choro? Saiba os truques pra evitar

A- A+

O ato de cortar cebola pode se tornar com um tempo uma atividade dolorosa para alguns. A planta, muito utilizada nos cardápios de todo Brasil, provoca lágrimas e a sensação de ardência nos olhos quando é cortada. Mas por que isso acontece?

Por que a cebola faz chorar?

A cebola, quando é picada, tem as suas fibras rompidas. Essa estrutura da hortaliça libera, então, enzimas alinases e óxido sulfúrico. Estas substâncias químicas são utilizadas como mecanismo de preservação.

Ao serem liberadas, elas se transformam no ácido sulfínico, um gás que ao entrar em contato com a mucosa presente no olho, causa a irritabilidade seguida de lágrimas. Especialistas ainda divergem sobre a explicação para os motivos do choro e por que varia em intensidade de pessoa para pessoa.

Para ajudar aqueles que sofrem constantemente quando se veem diante de uma cebola prestes a ser cortada, a nutricionista e professora de pós-graduação na Universidade Paulista, Annete Marum, dá algumas dicas de como tornar esse processo um pouco menos doloroso.

Deixar a cebola gelada

A dica número para tornar a expriência de picar a cebola é manter bem gelada antes de ser utilizada, pois suas fibras ficam mais duras e soltam menos substâncias químicas. São necessários pelo menos 30 minutos da planta de molho na água dentro da geladeira.

Para estar bem guardada dentro do refrigerador, ela precisa estar dentro de um pote. Caso não, pode se tornar alvo de fungos e bactérias.

Deixar a cebola aquecida

Outro truque é fazer o contrário, fazer pequenos furos na casca, mas sem descascar, e levar por 30 segundos no micro-ondas dentro de um recipiente.

— O micro-ondas consegue amolecer as fibras presentes na cebola, por isso, fica mais fácil de cortar com a faca e liberar menos gás— explica a especialista.

Faca afiada

A escolha da faca pode ser um diferencial entre sentir ou não a ardência que incomoda tanto os olhos. Quanto mais afiada, melhor ela irá cortar entre as fibras, e mais rápido, diminuindo a quantidade de substâncias liberadas.

Cortar em lugar bem arejado

O local onde a cebola vai ser picada é o último truque, mas não menos importante. De acordo com a nutricionista, o ideal é cortar em um um espeço bem arejado, onde corra vento. Porque ao se produzir o gás irritante enquanto a cebola é cortada, a tendência é que ele escape e não cause a irritação ocular.

Também vale ligar o ventilador na direção de onde está sendo realizado o corte da planta. Quanto mais ventilação, melhor.

