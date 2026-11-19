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Mianmar Corte da ONU conclui que Mianmar cometeu genocídio contra os rohingya Os sobreviventes denunciam estupros coletivos, execuções em massa e atos cruéis contra famílias e crianças

Embora as decisões da CIJ sejam vinculantes e irrecorríveis, a Corte carece de meios para fazer cumprir seus veredictos. Resta saber se os dirigentes de Mianmar irão acatá-las.

Em qualquer caso, a sentença exerce pressão política sobre Mianmar e seu líder, Min Aung Hlaing. Ele esteve no comando das forças armadas durante a repressão contra os rohingyas antes de derrubar, em um golpe de Estado em 2021, o governo eleito de Aung San Suu Kyi, premiada com o Nobel da Paz .

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, declarou que espera que esta decisão seja um "ponto de inflexão para que se faça justiça aos rohingyas e a todo o povo de Mianmar".

"Quero justiça"

O caso poderia criar um precedente para a ação movida pela África do Sul perante a CIJ, na qual acusa Israel de cometer genocídio contra os palestinos em Gaza.

"Quero justiça", declarou à AFP, sob anonimato, uma rohingya de 23 anos que foi estuprada. "Deveria haver uma punição severa para aqueles que estupraram as mulheres".

Os sobreviventes denunciam estupros coletivos, execuções em massa e atos cruéis contra famílias e crianças.

O caso foi levado à CIJ em 2019 por Gâmbia. Segundo esse país africano e muçulmano, a repressão birmanesa infringe a Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio de 1948.

Mianmar sempre negou as acusações e afirma que a repressão foi justificada para sufocar a insurreição rohingya após uma série de ataques que custaram a vida de dez membros das forças de segurança.

A CIJ não é o único tribunal que trata de possíveis crimes cometidos contra os rohingyas.

Em 2024, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), também sediado em Haia, pediu aos juízes que emitissem uma ordem de prisão contra o líder da junta birmanesa por supostos crimes contra a humanidade.

Também está em andamento um processo judicial na Argentina com base no princípio da jurisdição universal, que estabelece que alguns crimes são tão abjetos que podem ser julgados por qualquer tribunal.

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