ESTADOS UNIDOS Corte de apelações dos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em processo civil "Foi uma caça às bruxas política", reagiu o presidente norte-americano

Um tribunal de apelações do estado de Nova York anulou, nesta quinta-feira (21), uma multa de US$ 464 milhões (R$ 2,5 bilhões) imposta ao presidente americano, Donald Trump, em fevereiro de 2024 por fraude financeira em um processo civil.

A Divisão de Apelações da Suprema Corte de Nova York confirmou a decisão por fraude, mas determinou que o valor da multa é "excessivo" e "viola a Oitava Emenda da Constituição dos Estados Unidos", que proíbe sentenças desproporcionais.

"Foi uma caça às bruxas política", reagiu Trump em uma longa mensagem em sua rede social Truth Social, na qual afirmou: "Tudo o que fiz foi absolutamente CORRETO, e até PERFEITO".

Neste caso, Trump e seus filhos, Donald Jr. e Eric, foram considerados culpados de inflar desproporcionalmente o valor dos ativos da Trump Organization durante a década de 2010, incluindo seus arranha-céus, hotéis de luxo e campos de golfe em todo o mundo.

O objetivo era obter empréstimos mais favoráveis dos bancos e melhores condições de seguro.

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que iniciou o processo, ainda pode recorrer ao tribunal superior estadual, o Tribunal de Apelações de Nova York.

Durante este longo julgamento civil, seguido de perto pela mídia internacional, Trump criticou repetidamente um sistema de Justiça que, segundo ele, estava nas mãos do Partido Democrata do então presidente Joe Biden (2021-2025). Segundo Trump, foi "um julgamento digno de uma república de bananas".

Nesta quinta-feira, seu filho, Donald Jr., também celebrou a decisão do tribunal de apelações.

"Grande vitória!", escreveu no X. "Sempre foi uma caça às bruxas, uma interferência eleitoral e um erro judicial total... e até mesmo um tribunal de apelações de Nova York, de tendência esquerdista, concorda!", acrescentou.

