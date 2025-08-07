A- A+

vacinas Corte de investimento dos EUA em vacinas com mRNA é um 'duro golpe', afirma OMS "É uma decisão infeliz e inoportuna, mas estamos convencidos de que os esforços de pesquisa continuarão", declarou secretário executivo

A decisão de Donald Trump de encerrar 22 contratos que financiavam o desenvolvimento de vacinas com RNA mensageiro (mRNA) representa "um duro golpe" para uma "tecnologia extremamente promissora", afirmou nesta quinta-feira (7) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Trata-se, obviamente, de um duro golpe", declarou Joachim Hombach, secretário executivo do grupo consultivo estratégico de especialistas em vacinação da OMS, durante entrevista à imprensa nesta quinta-feira.

"A vacina com mRNA é uma tecnologia muito importante que foi extremamente útil para combater a covid", acrescentou o funcionário, destacando que esse tipo de vacina "pode ser adaptado muito rapidamente".

A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado (Barda), do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, encerrou na terça-feira "22 investimentos no desenvolvimento de vacinas de mRNA porque os dados mostram que essas vacinas não protegem de forma eficaz contra infecções das vias respiratórias superiores, como a covid-19 e a gripe", declarou o ministro da Saúde dos EUA, Robert Kennedy Jr.

Enquanto as vacinas tradicionais costumam utilizar formas enfraquecidas ou inativadas do vírus ou da bactéria em questão, as vacinas com mRNA transmitem instruções genéticas às células do indivíduo vacinado e as incitam a produzir uma versão inofensiva do patógeno, treinando o sistema imunológico para combater o vírus verdadeiro.

"É uma decisão infeliz e inoportuna, mas estamos convencidos de que os esforços de pesquisa continuarão, pois trata-se de uma tecnologia extremamente promissora", acrescentou Hombach.

Pouco depois de sua posse, em janeiro, Trump assinou um decreto para retirar os Estados Unidos da OMS, organização que ele já havia criticado diversas vezes por sua gestão da pandemia de covid-19.

