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REC'n'Play 2026 Encerramento do REC'n'Play reúne agremiações em cortejo no Bairro do Recife Desfile teve início no Marco Zero e encerrou a programação do festival no Paço do Frevo

As ruas do Bairro do Recife foram tomadas por foliões e agremiações, que formaram o cortejo carnavalesco neste sábado (14).

Partindo da Rua Mariz e Barros, representantes do maracatu, caboclinho, bois, ursos, afoxés, caretas, batuques e troças seguiram até o Marco Zero, onde chegaram por volta das 18h.

Embalados pelo clima de carnaval, os participantes seguiram no trajeto em direção à Avenida Alfredo Lisboa, passando pela Torre Malakoff, onde avançou até a Praça do Arsenal, guiados pela Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos e pelo Boi da Macuca.

O cortejo teve como destino final o Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal, onde reuniu o Maracatu Leão Misterioso, de Nazaré da Mata; o Caboclinho União Sete Flexas; o Urso do Bairro Novo, de Ribeirão; o Bloco Carnavalesco Sombatuki; o Afoxé Omim Sabá; os Caretas de Triunfo – Treca Alto Astral e a Troça Carnavalesca Mista Abduzidos de Olinda.

Caretas de Triunfo marcaram presença no cortejo carnavalesco, realizado no último dia do REC'n'Play (Foto: Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Parnambuco)

A programação fez parte do encerramento do REC'n'Play, que teve como tema nesta edição “O Futuro Nasce Aqui”. O festival buscou aproximar manifestações populares de um ambiente dedicado à tecnologia, criatividade e inovação.

"Tivemos esse encontro no REC'n'Play e é uma maravilha essa integração com os jovens, com a parte da inovação, e sempre lembrando da parte cultural. Tivemos uma participação muito importante do caboclinho, do maracatu, do frevo. Acho muito lindo", ressaltou Daena Leal, integrante da velha guarda da diretoria da Pitombeira.

Boi da Macuca arrastou uma multidão durante o cortejo carnavalesco que fechou a programação do REC'n'Play 2026 (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Parnambuco)

A assistente social Teresa Cintra, que reside em Garanhuns, no Agreste do estado, também aproveitou o sábado na capital pernambucana para conferir o festival e valorizar a cultura local.

"Eu estava aqui no Recife Antigo curtindo o REC'n'Play, esse evento maravilhoso de tecnologia, e fiquei sabendo do encontro de blocos. Vim conferir porque eu amo o frevo, amo a nossa cultura. Tudo o que tem aqui no nosso estado eu sou fã", afirmou a recifense.

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