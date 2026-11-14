Encerramento do REC'n'Play reúne agremiações em cortejo no Bairro do Recife
Desfile teve início no Marco Zero e encerrou a programação do festival no Paço do Frevo
As ruas do Bairro do Recife foram tomadas por foliões e agremiações, que formaram o cortejo carnavalesco neste sábado (14).
Partindo da Rua Mariz e Barros, representantes do maracatu, caboclinho, bois, ursos, afoxés, caretas, batuques e troças seguiram até o Marco Zero, onde chegaram por volta das 18h.
Embalados pelo clima de carnaval, os participantes seguiram no trajeto em direção à Avenida Alfredo Lisboa, passando pela Torre Malakoff, onde avançou até a Praça do Arsenal, guiados pela Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos e pelo Boi da Macuca.
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O cortejo teve como destino final o Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal, onde reuniu o Maracatu Leão Misterioso, de Nazaré da Mata; o Caboclinho União Sete Flexas; o Urso do Bairro Novo, de Ribeirão; o Bloco Carnavalesco Sombatuki; o Afoxé Omim Sabá; os Caretas de Triunfo – Treca Alto Astral e a Troça Carnavalesca Mista Abduzidos de Olinda.
A programação fez parte do encerramento do REC'n'Play, que teve como tema nesta edição “O Futuro Nasce Aqui”. O festival buscou aproximar manifestações populares de um ambiente dedicado à tecnologia, criatividade e inovação.
"Tivemos esse encontro no REC'n'Play e é uma maravilha essa integração com os jovens, com a parte da inovação, e sempre lembrando da parte cultural. Tivemos uma participação muito importante do caboclinho, do maracatu, do frevo. Acho muito lindo", ressaltou Daena Leal, integrante da velha guarda da diretoria da Pitombeira.
A assistente social Teresa Cintra, que reside em Garanhuns, no Agreste do estado, também aproveitou o sábado na capital pernambucana para conferir o festival e valorizar a cultura local.
"Eu estava aqui no Recife Antigo curtindo o REC'n'Play, esse evento maravilhoso de tecnologia, e fiquei sabendo do encontro de blocos. Vim conferir porque eu amo o frevo, amo a nossa cultura. Tudo o que tem aqui no nosso estado eu sou fã", afirmou a recifense.