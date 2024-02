Carnaval de Olinda: cortejo especial de Patrimônios Vivos dá início à folia na Marim dos Caetés

A- A+

Com um dia a mais de folia em relação aos últimos anos, o Carnaval de Olinda foi oficialmente aberto nesta quinta-feira (8) e tem programação recheada até Terça-feira Gorda. O início dos dias de festa contou com cortejo especial dos Patrimônios Vivos do Estado de Pernambuco: O Homem da Meia-Noite, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e a TCM Cariri Olindense.

A concentração do cortejo começou por volta das 17h, nos Quatro Cantos, e seguiu pelas principais ruas do Centro Histórico.

Porta-estandarte do Cariri Olindense há mais de 20 anos, Alexandre Cortez ressaltou a tradição da TCM.

"O Cariri abre o Carnaval de Olinda há mais de cem anos, a chave está no estandarte simbolizando a abertura da festa. A gente antecipou um dia, mas vale a pena porque é mais tempo para o folião brincar", disse Alexandre.

Ismar Santos, passista da Cia Brasil por Dança, comentou sobre a emoção de participar da abertura do Carnaval de Olinda com um elemento tão fundamental da cultura pernambucana: o frevo.

"A emoção é inexplicável, de poder ver as crianças participando e abrindo o primeiro dia de Carnaval. Ver esse povo fervendo e brincando com a gente", afirmou.

Após o cortejo dos Patrimônios Vivos, tem início as apresentações artísticas no palco principal do Polo Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo.

Os shows serão de Ed Carlos, Maciel Salú, Nação Zumbi e, por fim, o rei do Carnaval de Olinda, Alceu Valença.

