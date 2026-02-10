A- A+

Carnaval 2026 Cortejo inédito nesta terça (10) leva coração em homenagem a Dom Helder até o Galo Gigante Caminhada acontece nesta terça-feira (10), a partir das 18h, com saída no Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador

Pela primeira vez uma parte importante da escultura do Galo Gigante será levada em cortejo pelas ruas do Recife antes de ser fixada no peito da alegoria.

E não se trata de uma peça qualquer: o coração cenográfico em homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara, vai ser carregado até à Ponte Duarte Coelho, onde o principal símbolo do Carnaval do Recife é montado.

A caminhada acontece nesta terça-feira (10), a partir das 18h, com saída no Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador, em direção à Ponte Duarte Coelho, na área central da capital pernambucana, com presença de foliões e bloco lírico.

Segundo o artista plástico Leopoldo Nóbrega, responsável pelo design da escultura, a peça simbólica representa o coração fraterno de Dom Helder Camara, que enxergava no Carnaval um ato de fé e esperança.

O coração é feito com aparas e fragmentos de papel, e será iluminado por luzes de LED, que fará o objeto "pulsar".

Com o tema "Galo Folião Fraterno", reforçando a mensagem de respeito e a união de todos, a alegoria homenageia Dom Helder Camara e Nise da Silveira, símbolos brasileiros da luta pela fraternidade e igualdade social.

A estrutura de mais de 30 metros começou a ser montada no último sábado (7) e registrou 95% de finalização já no domingo (9), e será erguida nesta quarta-feira (11). A previsão é que o Galo fique de pé às 19h.

Este ano, a alegoria destaca o trabalho desenvolvido no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e/ou em uso prejudicial de substâncias. Evidencia, ainda, a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) no Recife.

Cerca de 200 usuários beneficiados pelas políticas públicas da capital, além de instituições envolvidas, participaram da cocriação artística do Galo Gigante 2026, por meio de oficinas de arteterapia.

