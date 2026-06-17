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SÃO JOÃO Cortejo Junino leva cultura popular às ruas de Paulista nesta quinta-feira (18) Grupos culturais, bacamarteiros, sanfoneiros e brincantes percorrem o centro da cidade em celebração às tradições dos festejos juninos nordestinos

O Centro do Paulista será tomado pelo clima junino nesta quinta-feira (18), quando um cortejo cultural percorrerá algumas das principais ruas da cidade reunindo grupos populares, músicos e artistas em celebração aos festejos tradicionais do Nordeste.

A concentração está marcada para as 15h, na Praça Alberto Lundgren. De lá, os participantes seguem pela Rua Siqueira Campos, principal corredor comercial do município, levando apresentações culturais e manifestações populares para moradores e visitantes.

Com o tema “Sem Cultura Popular Não Existe Tradição”, o cortejo reunirá representantes de diferentes expressões culturais. A abertura contará com o desfile das bandeiras dos santos juninos e a participação do grupo Encantos Líricos, responsável por dar início às apresentações.

Ao longo do percurso, integrantes dos grupos Faces Culturais, Gonzagão e Brincarteando, vestidos com trajes típicos, irão interagir com o público por meio de músicas e encenações inspiradas no período junino.

A programação também inclui a participação de bacamarteiros, grupos de coco e uma sanfonada formada por Trio Pé de Serra. As atrações reforçam elementos tradicionais da cultura nordestina e das celebrações que marcam o mês de junho em Pernambuco.

O encerramento está previsto para acontecer em frente à Igreja de Santa Isabel, no Centro da cidade. No local, participantes e espectadores serão convidados a integrar uma grande roda de ciranda, encerrando o cortejo com uma das manifestações culturais mais tradicionais do estado.

Segundo a organização, a expectativa é reunir centenas de pessoas ao longo do trajeto, em uma programação voltada à valorização da cultura popular e das tradições juninas.

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