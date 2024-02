A- A+

Carnaval Cortejo PassaFrevo abre segundo dia de Carnaval no Marco Zero do Recife Nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, é comemorado o Dia do Frevo

O segundo dia de programação oficial do Carnaval do Recife no Marco Zero, nesta sexta-feira (9), não podia ser diferente: o dia 9 de fevereiro marca o Dia do Frevo, ritmo que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. As celebrações foram iniciadas com o cortejo especial PassaFrevo.

Diversos grupos e agremiações se reuniram com passistas para dar a partida no Bairro do Recife. A saída aconteceu na avenida Rio Branco em direção ao palco do Marco Zero.

Jonhson Pinto, porta-estandarte dos Abanadores do Arruda - agremiação que ele participa há mais de 34 anos, comentou sobre a importância da valorização do frevo.

"O Carnaval para a gente é muito mais do que uma diversão, é uma resistência cultural. Estar aqui no dia do frevo é também uma resistência para manter viva essa cultura".

O frevo segue com grandes grupos na sequência e participação de artistas renomados. Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério receberão Toni Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro, a partir das 18h30.

A Orquestra Frevo do Mundo contará com Céu, Uana, Otto, Arnaldo Antunes, Martins e Lenine em seguida.

A noite no palco do Marco Zero termina com apresentações de Ludmilla e, por fim, Priscila Senna.

Confira a programação completa desta sexta (9):

16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Celebração do Dia do Frevo

18h30: Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participação de Toni Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro

20h: Orquestra Frevo do Mundo com participação de Céu, Uana, Otto, Arnaldo Antunes, Martins e Lenine

22h: Ludmilla

23h30: Priscila Senna

