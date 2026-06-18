A- A+

SÃO JOÃO Olinda: Cortejo de São João reúne brincantes nas ladeiras do Sítio Histórico no domingo (21) Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró realiza a segunda edição do desfile junino nas ruas da cidade

A Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró unifica, no próximo domingo (21), Carnaval com São João pela segunda vez consecutiva nas ruas do Sítio Histórico de Olinda.

Com saída prevista para 16h e concentração na sede do Cariri Olindense, no bairro de Guadalupe, o desfile levará essa celebração às ladeiras da cidade, exaltando duas das maiores manifestações culturais de Pernambuco.

Após o aquecimento, o evento tradicional vai para as ladeiras de Olinda, com participação dos Clarins de Olinda, da Companhia de Dança Frevança e da Orquestra de Frevo Meninos de Olinda.

A programação ainda conta a apresentação da nova vestimenta do boneco Mestre Forró, que chegará renovado, trazendo elementos e alegorias inspirados nas tradições juninas. O evento é totalmente aberto ao público e gratuito.

História da Troça

Fundada em 2007, no bairro de Maranguape II, em Paulista, pelo idealizador Kleberton Santana, a Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró surgiu da realização de um sonho de infância de ter um boneco gigante próprio e levar alegria aos moradores da comunidade.

Hoje, com um boneco que tem quase 3m de altura, a troça marca presença em eventos culturais e festividades de diversas cidades de Pernambuco.

Serviço - Cortejo Junino do Mestre Forró em Olinda

Local: Sede do Cariri Olindense

Data: Domingo, 21 de junho

Horário: Concentração: 16h | Saída: 17h30

Endereço: Rua Cândida Luísa, Guadalupe - Olinda/PE

Entrada: Gratuita

Mais informações: (81) 9.9507-8193 - Kleberton Santana (Presidente da Troça)

Veja também