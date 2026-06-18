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SÃO JOÃO

Olinda: Cortejo de São João reúne brincantes nas ladeiras do Sítio Histórico no domingo (21)

Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró realiza a segunda edição do desfile junino nas ruas da cidade

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A união do Carnaval com o São João ganha cada vez mais força em Olinda, a terra dos bonecos gigantes e de manifestações culturais popularesA união do Carnaval com o São João ganha cada vez mais força em Olinda, a terra dos bonecos gigantes e de manifestações culturais populares - Foto: Kleberton Santana/Divulgação

A Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró unifica, no próximo domingo (21), Carnaval com São João pela segunda vez consecutiva nas ruas do Sítio Histórico de Olinda.

Com saída prevista para 16h e concentração na sede do Cariri Olindense, no bairro de Guadalupe, o desfile levará essa celebração às ladeiras da cidade, exaltando duas das maiores manifestações culturais de Pernambuco.

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Após o aquecimento, o evento tradicional vai para as ladeiras de Olinda, com participação dos Clarins de Olinda, da Companhia de Dança Frevança e da Orquestra de Frevo Meninos de Olinda.

A programação ainda conta a apresentação da nova vestimenta do boneco Mestre Forró, que chegará renovado, trazendo elementos e alegorias inspirados nas tradições juninas. O evento é totalmente aberto ao público e gratuito.

História da Troça
Fundada em 2007, no bairro de Maranguape II, em Paulista, pelo idealizador Kleberton Santana, a Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró surgiu da realização de um sonho de infância de ter um boneco gigante próprio e levar alegria aos moradores da comunidade.

Hoje, com um boneco que tem quase 3m de altura, a troça marca presença em eventos culturais e festividades de diversas cidades de Pernambuco. 

Serviço - Cortejo Junino do Mestre Forró em Olinda

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