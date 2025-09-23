Ter, 23 de Setembro

Diplomacia

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU

"Os cortes na ajuda ao desenvolvimento estão causando estragos. São uma sentença de morte para muitos. Um futuro roubado para muitos outros", disse ele, sem mencionar os Estados Unidos, responsáveis por muitos dos cortes

Secretário-Geral das Nações Unidas, António GuterresSecretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres - Foto: Cristina Quicler / AFP

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta terça-feira (23) que os cortes nos orçamentos de ajuda humanitária estão "causando estragos", ao abrir a reunião anual de líderes mundiais da organização, pintando um quadro sombrio da ordem mundial.
 

