Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mata Sul

Cortês: Bombeiros encontram corpo de adolescente desaparecido após se afogar no Rio Sirinhaém

Adolescente, que não teve o nome divulgado, era procurado desde o último domingo (2), quando foi visto pela última vez no rio

Reportar Erro
Corpo do adolescente foi encontrado nesta terça-feira (4)Corpo do adolescente foi encontrado nesta terça-feira (4) - Foto: Instagram/@cicerofariascpe

Após dois dias de buscas, foi encontrado na tarde nesta terça-feira (4) o corpo do adolescente de 17 anos desaparecido após se afogar no Rio Sirinhaém, na cidade de Cortês, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O adolescente, que não teve o nome divulgado, era procurado desde o último domingo (2), quando foi visto pela última vez no rio, nas proximidades da Ponte de Cortês, numa região conhecida como "Banho da Cerveja".

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado para a ocorrência, as buscas foram iniciadas no mesmo dia, mas a vítima não foi localizada.

Leia também

• Hospital Veterinário do Recife abre seleção com 33 vagas para estágio em Medicina Veterinária

• Cerca de 60 filhotes de tubarão-limão são vistos na Baía do Sueste, em Fernando de Noronha

• Corrida dos Parques terá edição neste domingo (9) com provas de 6 e 10 km na Zona Norte do Recife

Na manhã desta terça, a equipe especializada em mergulho do 2º Grupamento de Bombeiros Militar deu continuidade às buscas aquáticas e encontraram o corpo do jovem a aproximadamente 1,5 km do ponto onde ocorreu o afogamento.

"Após a conclusão dos procedimentos operacionais, o corpo ficou sob os cuidados dos órgãos competentes, e a ocorrência foi concluída", afirmou a corporação.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter