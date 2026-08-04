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Mata Sul Cortês: Bombeiros encontram corpo de adolescente desaparecido após se afogar no Rio Sirinhaém Adolescente, que não teve o nome divulgado, era procurado desde o último domingo (2), quando foi visto pela última vez no rio

Após dois dias de buscas, foi encontrado na tarde nesta terça-feira (4) o corpo do adolescente de 17 anos desaparecido após se afogar no Rio Sirinhaém, na cidade de Cortês, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



O adolescente, que não teve o nome divulgado, era procurado desde o último domingo (2), quando foi visto pela última vez no rio, nas proximidades da Ponte de Cortês, numa região conhecida como "Banho da Cerveja".



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado para a ocorrência, as buscas foram iniciadas no mesmo dia, mas a vítima não foi localizada.

Na manhã desta terça, a equipe especializada em mergulho do 2º Grupamento de Bombeiros Militar deu continuidade às buscas aquáticas e encontraram o corpo do jovem a aproximadamente 1,5 km do ponto onde ocorreu o afogamento.



"Após a conclusão dos procedimentos operacionais, o corpo ficou sob os cuidados dos órgãos competentes, e a ocorrência foi concluída", afirmou a corporação.



A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

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