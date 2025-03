Cortes em meios financiados pelos EUA colocam jornalistas em perigo, diz RSF

A- A+

Os cortes anunciados pela Casa Branca em meios internacionais financiados por Washington, como a rádio Voice of America, põem em perigo seus jornalistas, entre eles nove que estão presos atualmente em todo o mundo, advertiu a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) nesta segunda-feira (17).

O governo Donald Trump começou no domingo um programa de demissão em massa em meios de comunicação financiados por Washington, dois dias depois de o mandatário republicano firmar uma ordem executiva para fulminar a Agência de Mídia Global dos Estados Unidos (USAGM, na sigla em inglês), o órgão responsável pela Voice of America.

"A Repórteres Sem Fronteiras alerta sobre os riscos enfrentados pelo pessoal da USAGM em todo o mundo, incluindo nove jornalistas presos atualmente no exterior por seu trabalho", declarou a organização de defesa da liberdade de imprensa em relação à medida que faz parte do plano de Trump para reduzir os gastos do governo federal.

"A administração Trump envia um sinal assustador: regimes autoritários como Pequim e Moscou têm agora o caminho livre para difundirem sua propaganda sem controle", acrescentou o diretor-geral da RSF, Thibaut Bruttin.

Na sua opinião, a decisão é uma "traição" aos nove jornalistas da USAGM presos em Azerbaijão, Belarus, Mianmar, Rússia e Vietnã, e "deixa outros milhares sem trabalho e em perigo".

A USAGM supervisiona meios de comunicação como Radio Free Europe/Radio Liberty, criada por Washington durante a Guerra Fria para contrapor a propaganda soviética, e a Radio Free Asia, que opera na China e na Coreia do Norte.

