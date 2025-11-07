Sex, 07 de Novembro

Cortês: homem é detido suspeito de ameaçar divulgar conteúdo íntimo de adolescente

Agentes do 10º BPM foram acionados para averiguar a ocorrência

"Homem estaria ameaçando espalhar conteúdos eróticos de uma menor", afirmou a PMPE."Homem estaria ameaçando espalhar conteúdos eróticos de uma menor", afirmou a PMPE. - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem foi detido suspeito de ameaçar divulgar conteúdos íntimos de uma adolescente na cidade de Cortês, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite da quarta-feira (5) e foi confirmado nesta sexta (7), pela Polícia Militar do estado (PMPE).

De acordo com a corporação, agentes do 10º BPM foram acionados para averiguar a ocorrência.

  "Homem estaria ameaçando espalhar conteúdos eróticos de uma menor", afirmou a PMPE.

Ao chegar ao local, o homem e a adolescente, acompanhada da avó, foram encaminhados à Delegacia de Plantão para adoção das medidas cabíveis.

