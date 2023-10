Cortina de plástico e barras de apoio: 14 dicas de como deve ser um banheiro antiquedas

A- A+

Nessa sexta-feira (20) foi celebrado o Dia Mundial da Osteoporose, doença comum no Brasil com mais de 2 milhões de casos por ano, caracterizada pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. Muitas pessoas não apresentam sintomas até que tenham uma fratura.

Entre os principais fatores de risco para a condição, estão o envelhecimento por conta da perda de massa óssea; hereditariedade, sendo mais frequente em pessoas com antecedentes familiares da doença; excesso de fumo e álcool; Imobilização prolongada, estimular o exercício físico leva ao fortalecimento dos ossos; além de medicamentos como corticoides, em tratamentos de longa duração, favorecem a redução da massa.

A casa dos pacientes é um dos lugares onde mais ocorre acidentes com fraturas ósseas, por este motivo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (Abrasso) lançou a Casa Segura Virtual, um guia digital com dicas e recomendações de como manter uma casa segura para diminuir o risco de quedas adaptando os ambientes para necessidades especiais que surgem com o envelhecimento.

— Trata-se de um grande problema de saúde pública, com muitas internações e pessoas incapacitadas de retomarem suas vidas após uma fratura em decorrência da fragilidade óssea. As medidas de prevenção começam na infância, com boa ingestão de alimentos ricos em cálcio (leite e derivados), atividade física regular com exercícios resistidos e de equilíbrio, pensando no fortalecimento de músculos, ossos e articulações e, claro, exposição solar para formação de vitamina D — afirma Sergio Setsuo Maeda, presidente da Abrasso.

Segundo a associação, a condição é mais frequente e mulheres acima dos 45 anos de idade e as fraturas resultam em mais dias de hospitalização do que muitas outras doenças, incluindo diabetes, infarto e câncer da mama.

A condição também possui uma alta letalidade, sendo que cerca de 24% dos pacientes vão a óbito no primeiro ano após uma fratura de quadril, 40% das pessoas que tiveram este tipo de fratura ainda ficam incapazes de andar sem ajuda e 60% necessitam de assistência um ano depois. 33% dos pacientes com fratura de quadril ficam totalmente dependentes ou em casa de repouso no ano seguinte à fratura de quadril.

O banheiro é o espaço onde há mais dicas e oportunidades para deixá-lo mais seguro quanto a quedas. É também o ambiente onde há mais quedas entre a população de mais idade.



Confira 14 dicas para deixar o banheiro mais seguro e evitar quedas abaixo:

É importante sempre ter uma chave reserva guardada para fora do cômodo em caso de emergência.

As cubas de semiencaixe são interessantes, pois se projetam para frente e permitem a aproximação com um andador mais facilmente.

Um armário próximo da pia ajuda na organização e evita que os produtos fiquem desorganizados à mostra e possam cair no chão.

Os pisos devem ser de cerâmica e com acabamento não polido para evitar escorregões.

O vaso deve ter altura entre 45 e 50cm, para facilitar o sentar e o levantar.

É necessário ter barras de apoio ao redor do vaso sanitário. Onde as pessoas precisam de mais ajuda para sentar e levantar.

O tapetinho ajuda na hora de secar os pés ao sair do banho, mas ele deve ter fitas antiderrapantes para não escorregar.

No box, utilizar cortina plástica que permita a abertura inteira do vão, facilitando a entrada e saída e que não tem risco de quebra em caso de acidente. Atenção para que a cortina não arraste no chão e provoque escorregões.

Instalar barras de apoio na lateral e nos fundos do box do chuveiro.

É necessário ainda o chuveirinho para facilitar o uso do chuveiro quando está sentado.

Instalar um banco retrátil fixo na parede, para possibilitar um banho sentado seguro.

Dentro do box, utilizar um piso com uma tonalidade diferente para ressaltar o desnível e evitar tropeços.

No encontro entre os dois pisos de níveis diferentes utilizar uma sinalização para evitar tropeços.

O misturador deve estar deslocado do chuveiro, para a pessoa poder controlar a temperatura da água sem se molhar.

