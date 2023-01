Costa Oeste dos EUA se prepara para mais tempestades perigosas

A- A+

A Costa Oeste dos Estados Unidos se prepara para novas chuvas torrenciais, nesta sexta-feira (13) e no fim de semana, quando os chamados rios atmosféricos descarregarem grandes quantidades de água e de neve em uma região com solos já encharcados.

Na Califórnia, as chuvas das últimas semanas têm provocado inundações, falta de energia elétrica e deslizamentos de terras. Até o momento, o estado contabiliza 19 mortes.

Os meteorologistas alertam que o primeiro dos dois ciclones que se deslocam do Oceano Pacífico à Costa Oeste vai levar as chuvas para o norte, seguindo em direção aos estados de Oregon e Washington.

"As chuvas mais impactantes que permanecem concentradas no norte da Califórnia e noroeste do Pacífico até a sexta-feira à noite, vão se expandir ao sul no sábado (14) e ao leste no domingo (15)", disse o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) em um comunicado na quinta-feira (12).

Segundo o órgão, "qualquer chuva adicional" no norte do estado pode apresentar "ameaça de inundações repentinas".

Em Seattle, são esperados ao menos 15 centímetros de chuvas nas próximas 48 horas e outras regiões do estado de Washington estão sob o alerta de "avalanches de neve úmida", quando a neve mais pesada e úmida se acumula deixando a superfície mais instável.

Águas residuais

No norte da Califórnia, a previsão é de neve nas montanhas entre sexta e terça-feira (17), com ventos de até 80 quilômetros por hora.

Nas regiões mais baixas, um alerta da inundação compreende a vasta área ao redor de São Francisco até o estado de Oregon.

Os alertas chegam enquanto a região tenta se recuperar das inundações recentes.

São Francisco teve as duas semanas mais chuvosas dos últimos 150 anos, sobrecarregando o sistema de drenagem da cidade, onde o esgoto se mistura com o escoamento das tempestades.

Os temporais já deixaram 19 pessoas sem vida em todo o estado. Entre as vítimas, estão motoristas que ficaram presos em seus carros submersos, pessoas atingidas por quedas de árvores e um casal morto em um deslizamento de pedras.

No condado de San Luis Obispo, membros da Guarda Nacional realizaram buscas por Kyle Doan, criança de cinco anos que foi arrastada pela força da água enquanto saía do carro de sua mãe para buscar um local seguro.

Mudanças climáticas

O estado da Califórnia está acostumado a climas extremos, com temperaturas altas e tempestades de inverno. Mas cientistas dizem que as mudanças climáticas, potencializadas pela queima dos combustíveis fósseis, estão tornando estes eventos mais fortes.

Embora esteja causando desastres a curto prazo, a chuva é imprescindível para a Costa Oeste dos Estados Unidos, onde as secas impõem, há duas décadas, severas restrições ao uso de água.

Apesar do intenso volume das precipitações, meteorologistas alertam que o acumulado não será capaz de reverter mais de 20 anos de índices abaixo da média.

No início de janeiro, o lago Shasta, reservatório do estado, ainda estava em dois terços de sua média histórica, segundo dados do departamento de recursos hídricos.

