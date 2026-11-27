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MUNDO Costa Rica impede entrada de relatora da ONU que acusa Israel de genocídio Denúncia foi feita por universidade costa-riquenha que pretende conceder a ela um título honoris causa

O governo da Costa Rica negou na quinta-feira (26) a entrada no país da relatora da ONU que acusa Israel de cometer genocídio contra os palestinos, alegando que ela tinha um "alerta internacional por vínculos com atos terroristas".

Francesa Albanese, especialista independente de origem italiana, enfrenta duras críticas por suas acusações de longa data contra Israel por crimes contra a humanidade em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

"É uma vergonha (...). É muito lamentável o que aconteceu", reagiu indignada a relatora especial das Nações Unidas no aeroporto da capital San José.

Francesca Albanese chegou na quinta-feira ao país para receber nesta sexta-feira um título honoris causa da Universidade da Costa Rica (UCR).

Mas a Direção Geral de Migração e Estrangeiros, vinculada ao Ministério do Interior, recusou sua entrada. "Ela tem um alerta internacional por vínculos com atos terroristas", afirmou o diretor do órgão, Omer Badilla, em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Espero que com isso (...) se entenda o perfil que esta senhora tem contra a segurança nacional", acrescentou.

Algumas horas antes, Francesca Albanese publicou uma breve mensagem em sua conta na X sobre o incidente. "Você conhece a face do império no dia em que toca em seus nervos ou ultrapassa seus limites", escreveu.

O serviço de imigração informou que a relatora ficou à "disposição da companhia aérea" com a qual chegou da França, "para administrar sua saída" da Costa Rica.

Ela, no entanto, anunciou que não retornará a Paris e que fará o discurso que havia preparado no aeroporto. Em seguida, espera viajar ao México.

"Ainda espero que a situação seja resolvida", declarou à rádio da UCR sobre os recursos apresentados ao Tribunal Constitucional para tentar reverter a medida. Um deles foi apresentado pelo partido de esquerda Frente Ampla.

No alvo de Israel e Estados Unidos

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, adotaram sanções contra Francesca Albanese depois que ela criticou a política de Washington para Gaza.

"É lamentável que um país se alinhe às decisões pouco justas dos Estados Unidos", afirmou a relatora, ao destacar que este país e Israel são os únicos territórios onde ela tem a entrada proibida.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, reagiu à medida. "Parabenizo o governo da Costa Rica por sua decisão de negar a entrada", escreveu no X.

A presidente da Costa Rica, Laura Fernández, é uma aliada do americano Donald Trump e, desde maio — quando assumiu o poder — mantém relações próximas com Israel.

Em dezembro do ano passado, Albanese criticou um tratado de livre comércio (TLC) da Costa Rica com Israel e pediu a pausa da ratificação, o que provocou críticas do governo, que considerou que ela tentava interferir em assuntos internos.

A relatora foi nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2022, mas não fala em nome das Nações Unidas.

Retrocesso

A Universidade da Costa Rica, uma das mais renomadas da região, afirmou que a decisão do governo de impedir a entrada de Albanese é um "fato de enorme gravidade que exige uma explicação clara e pública".

A instituição justificou o título a Francesca Albanese por sua "sólida formação acadêmica, experiência, produção bibliográfica e por seu trabalho como denunciante".

A oposição e organizações civis denunciam que a Costa Rica, considerada por décadas um dos países mais estáveis e seguros do continente, passa por uma guinada autoritária e um aumento da violência durante os dois últimos governos de direita.

Laura Fernández e seu antecessor e atual ministro da Presidência, Rodrigo Chaves, mantêm uma dura retórica contra o Poder Judiciário e a imprensa.

A guerra em Gaza — que começou após um ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023 — matou mais de 73.000 palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob autoridade do Hamas.

O ataque do Hamas de outubro de 2023 provocou a morte de 1.221 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

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