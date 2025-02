Costa Rica servirá de ponte para imigrantes deportados pelos EUA

A- A+

A Costa Rica anunciou nesta segunda-feira (17) que servirá de ponte para imigrantes de outras nacionalidades deportados pelos Estados Unidos, seguindo os passos de Panamá e Guatemala.

"O governo da Costa Rica aceitou colaborar com os Estados Unidos na repatriação de 200 imigrantes ilegais para seu país", disse a Presidência costarriquenha em comunicado, no qual detalhou que "se trata de pessoas originárias de países da Ásia Central e da Índia".

A Costa Rica é o terceiro país centro-americano que aceita colaborar nessas repatriações desde que o republicano Donald Trump assumiu a Presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro.

Durante uma recente viagem pela América Latina do secretário de Estado americano Marco Rubio, Panamá e Guatemala aceitaram servir de ponte para as repatriações de imigrantes de outras nacionalidades.

O primeiro grupo de deportados chegará à Costa Rica nesta quarta-feira em um voo comercial, diz a nota.

Os deportados serão levados do Aeroporto Internacional Juan Santamaría, que serve à capital San José, até o Centro de Atenção Temporária de Migrantes, situado cerca de 360 km ao sul, perto da fronteira com o Panamá.

A Presidência costarriquenha detalhou que "o processo será completamente financiado" pelo governo dos Estados Unidos, sob supervisão da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O primeiro avião militar com 119 imigrantes enviados pelos Estados Unidos ao Panamá para serem repatriados chegou na semana passada. A Guatemala, por sua vez, ainda não recebeu nenhum desses voos.

Entre os primeiros imigrantes enviados ao Panamá havia cidadãos de China, Paquistão, Afeganistão e outros países, segundo o governo panamenho.

A imprensa do Panamá relatou que outros voos chegaram ao país posteriormente, totalizando 360 deportados.

Washington já possuía um acordo anterior com o Panamá para financiar os voos para deportar os migrantes que entravam no país centro-americano após a travessia da inóspita floresta do Estreito de Darién, na fronteira com a Colômbia.

