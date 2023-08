Costela vegana: do que é feito o alimento totalmente comestível (até o osso)?

A- A+

Com ofertas filet "mignon" a pedaços de "lombo", feitos exclusivamente à base de plantas, o cardápio de vendas da Juicy Marbles, empresa eslovena voltada ao público vegano, agora lançou mais um produto. A costela vegetal, chamada "Bone-In", com aparência realista chegando muito próxima da original, pode ter até mesmo os seus ossos — feitos com carne de soja — comidos.

A lista de ingredientes, encontradas no site oficial da marca, são surpreendentemente simples. Estão incluídos: água, concentrado de proteína de soja, óleo de girassol, suco concentrado de beterraba vermelha, extrato de maçã, dentre outros. Vendida como o "epítome da comida para a alma", a descrição da costela promete a sensação de que o consumidor se sentirá "aquecido e aconchegante", principalmente aqueles que sentem faltam da carne vermelha.

“Com tanta superfície para caramelizar e gordura rica, cada mordida oferece aquela combinação perfeita de crosta crocante que derrete na boca e carne macia e suculenta”, diz a descrição do produto.

Outra novidade vinculada à "Bone-In", é a rapidez no seu modo de preparo. Diferente da feita de carne animal, esta pode ser cozida no forno de casa em cerca de 15 minutos. Além disso, pode ser congelada até 6 meses após o recebimento (já que a compra é feita online para países da Europa e nos EUA). O primeiro lote está esgotado, mas a Juicy promete um lançamento geral em 2024.

"As carnes dos Marbles não são cultivadas em laboratório, impressas em 3D ou feitas com produtos químicos duvidosos. Estamos apenas canalizando a energia de uma avó de bochechas grandes com um vasto conhecimento profano de física e um desejo inato de alimentar todas as criaturas vivas que respiram", escrevem os criadores da "Bone-In".

