Ciência Costuma assistir um filme ou série antes de dormir? Saiba por que isso não é recomendado Ação pode dificultar a chegada do sono, aumentar o estresse, frequência cardíaca e até fazer o peito doer

Você costuma finalizar seu dia assistindo a uma série ou a um filme para se acalmar antes de dormir? Isso pode não ser tão bom segundo um estudo recente.

Segundo os pesquisadores, assistir a um filme de ação cheio de adrenalina, por exemplo, pode dificultar o seu momento de sono e até fazer seu peito arder.

Isso porque pode desencadear a resposta de "lutar ou fugir" do corpo, levando a um aumento na frequência cardíaca e nos níveis de cortisol e hormônios do estresse.

Programas intensos ou dramáticos também podem ter um impacto duradouro no seu humor e afetar a maneira como você aborda as situações na vida real.

E dependendo do conteúdo, pessoas que passaram por traumas podem ser desencadeadas e sofrer flashbacks e transtorno de estresse pós-traumático.

Programas de TV estressantes, documentários sobre crimes reais ou filmes intensos também podem afetar o sono, pois aceleram o cérebro, o que pode dificultar o adormecimento e a manutenção do sono.

Além disso, a falta de sono de qualidade pode levar a uma série de problemas, incluindo obesidade, demência e problemas de saúde mental.

Um grupo de pesquisadores da University College London (UCL) e do King's College London mostrou clipes carregados de emoção para 19 pessoas e observou que sua frequência respiratória aumentou em duas respirações por minuto, enquanto sua pressão arterial aumentou significativamente.

"Esta é a primeira vez que os efeitos foram medidos diretamente e, embora os resultados tenham variado de pessoa para pessoa, observamos consistentemente mudanças no músculo cardíaco. Se alguém já tem o coração enfraquecido ou se passa por um estresse muito mais extremo, o efeito pode ser muito mais desestabilizador e perigoso”, afirma Ben Hanson, da UCL Mechanical Engineering e um dos pesquisadores do estudo.

A ativação a longo prazo do sistema de resposta ao estresse e a exposição excessiva ao cortisol e outros hormônios do estresse podem interromper quase todos os processos do corpo.

Isso pode levar à ansiedade, depressão, tensão e dor muscular, ganho de peso, problemas de memória e foco.

Filmes que focam em temas mais sombrios, como terror, tragédia, violência e crime, por exemplo, tendem a disparar um sistema de alarme no hipotálamo do cérebro — uma pequena região responsável por processar emoções e responder ao estresse — e causam uma onda de adrenalina e cortisol no corpo.

No entanto, quando você desliga a TV, ambos os hormônios retornam aos níveis normais e a mente fica mais calma.

Por outro lado, "programas com mensagens positivas podem melhorar nosso humor e nos preparar melhor para dormir”, afirma Paul Weigle, diretor médico associado de programas ambulatoriais do Hospital Natchaug em Connecticut.

