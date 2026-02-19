A- A+

Carnaval 2026 Coveirinhos na Folia: crianças fantasiadas de alma penada puxam bloco em cemitério de Olinda Cortejo chama a atenção da população que acompanha o bloco pelas ruas no entorno do cemitério

Crianças fantasiadas de "alma penada" deram início a um cortejo carnavalesco para lá de curioso com saída no Cemitério de Guadalupe, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nessa Quarta-Feira de Cinzas (18).

Com uma mistura de irreverência, memória e frevo, o Bloco Coveiros em Folia foi criado em 1993 por Sivaldo Marcelo de Lima, e mantém viva a proposta de celebrar o Carnaval sem esquecer daqueles que já partiram.



Na entrada do cemitério e ao som de orquestra de frevo, participantes carregaram uma faixa com os nomes de moradores da região que morreram, em um gesto de homenagem póstuma.



Em seguida, pequenos foliões vestidos de alma penada saíram pelo portão principal segurando placas de "Coveirinhos na Folia".



O cortejo chama a atenção da população que acompanha o bloco pelas ruas no entorno do cemitério ao lado do boneco gigante que representa o idealizador da agremiação.



Uma dos que seguiram o bloco foi a jornalista e cientista social Marcella Alencar, recifense de 36 anos que mora na Paraíba, mas sempre passa o Carnaval em Pernambuco.

Ela contou ter curtido a Quarta-Feira de Cinzas em Olinda pela primeira vez em 2026 e amado o Bloco Coveiros em Folia.

"Me chamou a atenção a organização autogestionada da comunidade e do pessoal que trabalha no cemitério, porque eles só deixam entrar as crianças fantasiadas e os adultos também com fantasias ligadas à morte ou macabras. Se eu estivesse morta, iria ficar muito feliz em saber que os coveirinhos estariam me homenageando", relatou Marcella.

Veja também