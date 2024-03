Covid-19: alta de casos faz mais vítimas entre idosos, aponta boletim da Fiocruz

A- A+

Divulgado nesta quinta-feira (21/3), o novo Boletim do InfoGripe da Fiocruz mostra as crianças, pré-adolescentes e idosos se mantém como as faixas etárias mais impactadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19. A mortalidade da doença ainda é predominante nos idosos.

O atual cenário epidemiológico no país é de manutenção do aumento de SRAG em praticamente todo o território nacional. No quadro geral de óbitos com resultado positivo para vírus respiratório, nas últimas quatro semanas epidemiológicas, o vírus Sars-CoV-2 se mantém como a principal causa com 86,7% dos casos.

“Em crianças pequenas, de até dois anos de idade, a incidência da circulação do VSR no país tem gerado aumento expressivo nas ocorrências de SRAG, superando a Covid-19. Por outro lado, a reversão da tendência da Covid no Centro-Oeste e Sudeste e a desaceleração na região Sul se refletem na diminuição dos novos casos de SRAG na população a partir de 50 anos. Isso mascara o aumento de casos por influenza nessas faixas etárias, que se observa no Nordeste, Sudeste e Sul”, afirma Marcelo Gomes, pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e coordenador do InfoGripe.

O estudo revela sinal de crescimento de SRAG no agregado nacional nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). Esse cenário reflete a situação da maior parte do país.

Segundo os dados epidemiológicos, a prevalência entre os casos com resultado positivo para vírus respiratórios foi de 14,7% para influenza A; 0,4% para influenza B; 21,5% para VSR; e 50,9% Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de 11,4% para influenza A; 0% para influenza B; 1,9% para VSR; e 86,7% para Sars-CoV-2.

De acordo com a atualização, 24 estados apresentam indícios de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Veja também

Cisjordânia Soldados israelenses matam palestino convertido ao judaísmo na Cisjordânia