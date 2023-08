A- A+

A Pfizer pediu para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alterar o registro da vacina monovalente contra covid-19 no Brasil, visando ajustar a composição do imunizante contra uma nova cepa circulante do vírus, conforme as orientações emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Coalizão das Autoridades Regulatórias de Medicamentos (ICMRA).

A análise feita pela reguladora para atualizar os registros de vacinas avalia os dados da nova composição em comparação com a vacina original e se a relação benefício/risco do produto é satisfatória no contexto epidemiológico atual.

Segundo a Anvisa, é o primeiro pedido de atualização de vacina monovalente contra a covid no Brasil.

Hoje, além das doses originais das vacinas contra o coronavírus, chamadas de monovalentes, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina bivalente da Pfizer, que expande a proteção contra a variante Ômicron, transmitida a partir de 2021.

A vacina monovalente, embora eficaz para prevenir quadros piores, não é tão potente contra as novas versões do vírus devido às suas mutações.

