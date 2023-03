Covid-19: Recife começa a aplicar novo esquema vacinal para crianças imunocomprometidas

A- A+

Crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos já podem receber o novo esquema básico de imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde recomenda três doses da vacina e mais uma dose de reforço - antes eram duas doses básicas. No Recife, o novo esquema começou a ser aplicado nesta quarta-feira (8).

O esquema pretende melhorar a resposta imunológica dos indivíduos do grupo, que, na capital pernambucana, podem agendar a vacinação no site Conecta Recife ou aplicativo.

Também há imunização sem agendamento nas mais de 150 salas de vacina da Secretaria de Saúde do Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A terceira dose deve ser aplicado dois meses depois do recebimento da segunda dose. No Recife, 734 meninos e meninas desse grupo estão aptos a receber a dose. Após quatro meses, essas crianças receberão mais uma dose adicional, totalizando quatro doses.

A recomendação do Ministério da Saúde é que a nova dose adicional para as crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos seja feita com a vacina Pfizer Pediátrica. Já o esquema básico pode ser feito também com Coronavac.

São considerados imunocomprometidos:

- pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

- aquelas vivendo com HIV;

- com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóide em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg;

- em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

- com erros inatos da imunidade (Imunodeficiências Primárias);

- com doença renal crônica em hemodiálise;

- pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; - pessoas com neoplasias hematológicas

