A- A+

Por recomendação do Ministério da Saúde, crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos de idade deverão receber um novo esquema primário de vacinação contra a Covid-19. Uma dose foi adicionada ao cronograma deste público. Pernambuco autorizou os municípios a imunizar com a nova estratégia.

A partir de agora, essas crianças receberão três doses e um reforço, que deve ser aplicado quatro meses após a terceira e última dose. O Recife já iniciou esse novo esquema.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que para realização do esquema primário (D1 + D2 + D3) e aplicação de reforço, poderá ser utilizado o imunobiológico da Pfizer pediátrica, preferencialmente, e, na falta deste, poderá ser aplicada a vacina da Coronavac.

“O Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) aguarda envio do Ministério da Saúde de novas doses do imunizante pediátrico para encaminhar aos municípios. É importante destacar que os gestores locais já podem colocar em prática em suas estratégias esta nova atualização, com estoques que já possuem, sendo necessário estarem atentos aos intervalos entre as doses do esquema primário e aplicação de reforço”, destaca a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

São considerados imunocomprometidos:

- pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

- aquelas vivendo com HIV;

- com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóide em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg;

- em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

- com erros inatos da imunidade (Imunodeficiências Primárias);

- com doença renal crônica em hemodiálise;

- pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; - pessoas com neoplasias hematológicas

Veja também

FOLHA PET Cabo de Santo Agostinho sedia evento de adoção de cães e gatos neste domingo (12)