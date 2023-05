Covid-19: Saúde mantém recomendações sobre máscaras e vacinas mesmo após fim de emergência

A- A+

A Covid-19 não representa mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira (5). Ainda assim, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, reforça que as recomendações do Ministério da Saúde — de vacinação e uso de máscara em casos específicos — seguem as mesmas.

A secretária classifica o dia como “histórico”, e reafirma a importância das vacinas para chegar a este momento:

— É um dia histórico, um filme que passa na minha cabeça. Mas, para todos nós do Brasil, temos que continuar seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, nada muda nas nossas recomendações. Nós só chegamos neste momento por causa das vacinas, é fundamental que nós continuemos a nossa vacinação, que possamos continuar com nossos cuidados, principalmente com os mais vulneráveis — disse, em vídeo nas redes.

Foram mais de três anos de emergência sanitária, e, durante o período, houve uma série de adaptações nas diretrizes de uso de máscara da pasta, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da OMS. As mais recentes constam em nota técnica de fevereiro deste ano.

