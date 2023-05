Dia D contra a gripe também terá outras vacinas no Recife; confira onde

A- A+

Parte das mais de 150 salas abertas neste sábado para o Dia D de vacinação contra a gripe (Influenza) no Recife, neste sábado (6), será dedicada também a imunizar contra outras doenças.



Em alguns endereços, será aplicada vacina contra Covid-19 para toda população a partir de 6 meses e também a atualização de cartão de vacina para as crianças menores de 1 ano.

Clique aqui para conferir a lista completa dos postos e quais vacinas estarão estarão disponíveis em cada um deles.

Contra a Covid-19, pode tomar a vacina população a partir dos 6 meses.



Já em relação à vacina bivalente contra a Covid-19, só podem ser vacinados quem tem acima de 18 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e as pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, tenham comorbidades ou deficiência permanente.



Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.



Para receber o imunizante contra a Covid-19, devem ser apresentados o cartão de vacinação ou o Certificado Digital de Vacinação, disponível no Conecta Recife.

Busca ativa

A Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife informa que, para ampliar a cobertura vacinal dos bebês menores de 1 ano, será feita busca ativa porta a porta nas áreas atendidas pela Estratégia de Saúde da Família.



Segundo a Sesau, os profissionais encaminharão os meninos e meninas nessa faixa etária para fazerem atualização do Cartão de Vacina na unidade de saúde de referência.

Fazem parte do calendário de rotina deste público, por exemplo, os imunizantes Pentavalente, Pneumo 10, Rotavírus, Meningo C, Febre amarela, entre outros.

