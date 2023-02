A- A+

covid-19 Covid em queda no Brasil: Farmácias registram 81% menos testes positivos em janeiro Diagnósticos nas drogarias do país caíram de aproximadamente 73 mil nos primeiros 15 dias de dezembro para apenas 14 mil no mesmo período do mês seguinte

Depois de ter voltado a crescer no início de outubro, os casos de Covid-19 detectados em farmácias do Brasil estão em queda contínua. Nos primeiros 15 dias de janeiro, em comparação com o mesmo período do mês anterior, a média diária de novos diagnósticos caiu 81%.

Enquanto, em dezembro, foram cerca de 73 mil testes positivos na primeira quinzena – 4.871 por dia –, esse número recuou para apenas 14 mil diagnósticos no mês seguinte, média de 937 novas infecções registradas diariamente. No pico da variante Ômicron, no início do ano passado, as drogarias chegaram a registrar quase 600 mil casos em apenas 15 dias.

Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), baseados em informações de mais de nove mil unidades de todos os estados brasileiros parte das 26 maiores redes do país, compiladas até 15 de janeiro pela Abrafarma.

A queda também foi observada na positividade, a proporção do total de testes realizados cujos resultados são positivos. O indicador é importante uma vez que, devido à melhora do cenário epidemiológico, muitas pessoas com sintomas não buscam o diagnóstico, o que faz com que os números reais da doença possam ser mais altos.

Na segunda semana de dezembro, esse índice estava em 34,99%, ou seja, quase 4 a cada 10 testes eram positivos para o Sars-CoV-2, vírus causador da Covid-19. No mesmo período de janeiro, o indicador caiu para 14,71%. Foi a semana com a taxa mais baixa desde a segunda de outubro, quando estava em 9,36%.

Desde o início da pandemia, em 2020, o menor percentual de positividade já identificado foi logo antes do início da última onda da doença, nos primeiros sete dias de outubro, quando foi de 6,07% – menos de 1 caso positivo a cada 10 testes. No ponto mais alto, em janeiro de 2022, chegou a 43%, quase metade

Outro indicador monitorado pela Abrafarma é a quantidade de testes realizados, o que mostra a procura dos brasileiros por uma das maneiras de descobrir se está contaminado com a Covid-19. Além das drogarias, os testes podem ser feitos em postos de saúde e em laboratórios particulares.

Nas duas primeiras semanas de janeiro, foram pouco mais de 80 mil testagens nas drogarias do país, enquanto nos primeiros 15 dias de dezembro esse número superou 180 mil, mais que o dobro. Embora tenha sido uma alta procura no ápice da última onda, no pico da variante Ômicron, as unidades registraram mais de 1,3 milhão de testes em apenas duas semanas.

