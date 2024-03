A- A+

SAÚDE Covid: EUA reduz período de isolamento em caso de teste positivo; lembre as orientações no Brasil Americanos com Covid ou outras infecções respiratórias podem retornar às atividades diárias se não tiverem febre e os sintomas estiverem melhorando em 24 horas

Os americanos com Covid ou outras infecções respiratórias não precisam se isolar por cinco dias antes de retornar ao trabalho ou à escola, disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Um sinal marcante de mudança de atitude em relação ao coronavírus.

Pessoas com doenças respiratórias podem retomar as atividades diárias se não tiverem febre por pelo menos 24 horas sem ajuda de medicamentos e se os sintomas estiverem melhorando, disseram funcionários da agência.

Reconhecendo que as pessoas podem ser contagiosas mesmo sem sintomas, o CDC instou aqueles que terminam o isolamento a limitar o contato próximo com outras pessoas, usar máscaras bem ajustadas, melhorar a qualidade do ar interior e praticar uma boa higiene, como lavar as mãos e cobrir a tosse e os espirros durante cinco dias.

As diretrizes se aplicam à Covid, gripe, vírus sincicial respiratório, entre outras doenças respiratórias, o que deve facilitar o cumprimento das pessoas.

— Nosso objetivo aqui é continuar a proteger as pessoas em risco de doenças graves, ao mesmo tempo que tranquilizamos as pessoas de que essas recomendações são simples, claras, fáceis de entender e podem ser seguidas — afirmou a diretora do CDC, Mandy Cohen.

Cohen observou quedas acentuadas no número de hospitalizações e mortes relacionadas à Covid neste inverno, em comparação com os anos anteriores, e disse que a grande maioria das hospitalizações ocorreu entre americanos que não receberam as últimas vacinas — que também diminui as chances de contrair Covid prolongada, acrescentou ela.





O CDC alterou pela última vez a sua política de isolamento para pessoas com Covid durante a onda Ômicron, há dois anos, quando infecções recordes paralisaram os Estados Unidos. O período de isolamento foi reduzido de dez para cinco dias.

— A agência está unificando a recomendação para doenças respiratórias porque os sintomas muitas vezes são difíceis de distinguir, os vírus se espalham da mesma maneira e podem ser prevenidos com estratégias semelhantes — disse Brendan Jackson, que lidera a resposta da agência a vírus respiratórios.

Alguns especialistas externos aplaudiram essa mudança.

—Acho que isso faz muito sentido, porque as pessoas não estão testando — disse Céline Gounder, especialista em doenças infecciosas do Bellevue Hospital Center e editora geral de saúde pública da KFF Health News — Se você não sabe qual vírus você tem, como deve seguir as orientações corretas para Covid versus gripe versus RSV versus vírus do resfriado comum.

Mesmo enquanto a agência considerava a mudança, alguns especialistas expressaram consternação com o fato de isso poder levar o público a pensar que a Covid já não era uma ameaça. Eles também temiam que, sem uma recomendação de isolamento por cinco dias, os empregadores pudessem pressionar os funcionários a retornarem ao trabalho antes que estivessem bem. Pouco foi feito para melhorar a qualidade do ar interior na maioria dos lugares, e o uso de máscaras pode ser socialmente desconfortável para muitas pessoas.

— Isso está novamente colocando um grande fardo sobre o indivíduo para fazer a coisa certa pela saúde pública. Tornar as máscaras acessíveis e fornecê-las em espaços públicos e locais de trabalho ajudaria as pessoas a seguir as novas diretrizes — explicou Gounder.

Raynard Washington, diretor de saúde do condado de Mecklenburg, Carolina do Norte, disse que era importante que as autoridades continuassem a enfatizar que a Covid ainda representava riscos graves para muitas pessoas.

— Ter uma orientação simplificada e consolidada em todo o portfólio de vírus respiratórios nos permitirá ser capazes de fazer saúde pública no terreno, a nível estadual e federal, para enviar uma mensagem muito clara às pessoas— afirmou.

As recomendações destinam-se ao público em geral e não se aplicam a estabelecimentos de saúde ou lares de idosos.

Washington recomendou que os americanos considerarem que pode haver pessoas ao seu redor que correm alto risco de infecção por coronavírus.

— Não é como se as pessoas tivessem uma placa que diz: 'Estou imunocomprometido' — disse ele.

Orientações no Brasil

As diretrizes no Brasil são de 2022 e desde então não mudaram. Veja a seguir nota técnica do Ministério da Saúde:

Iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e este poderá ser suspenso no 7º dia completo do início dos sintomas se estiver afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios, sem a necessidade de realizar novo teste.

Caso o indivíduo tenha acesso à testagem em serviço de saúde, o isolamento respiratório domiciliar pode ser reduzido e suspenso no 5º dia completo do início dos sintomas se apresentar resultado negativo realizado no 5º dia completo do início dos sintomas, desde que permaneça afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há́ pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios.

Se o indivíduo permanecer com sintomas respiratórios ou febre no 7º dia completo após o início dos sintomas, ou se apresentar novo exame positivo para a Covid no 5º dia, deve ser mando o isolamento respiratório domiciliar até o 10º dia completo. O Dia 0 é o dia do início dos sintomas, e o dia 1 é o primeiro dia completo após o início dos sintomas (24 horas), e assim sucessivamente.

