Covid longa: Fiocruz inicia recrutamento de voluntários para estudo inédito sobre tratamento
Pesquisa será realizada ao longo de seis meses
Um estudo clínico internacional, realizado pela Fiocruz, abriu o recrutamento para a eficácia dos medicamentos upadacitinibe e pirfenidona no tratamento da Covid longa, ou Covid persistente. A condição é caracterizada pela persistência dos sintomas relacionados à infecção pelo vírus SARS-CoV-2 por ao menos três meses após a pessoa ser infectada.
Dentre os mais comuns, estão cansaço, dificuldade em respirar, dores musculares ou problemas de concentração, chamados de “névoa cerebral”.
— Não existe um padrão ouro para tratamento de Covid longo atualmente. Ainda é uma doença muito desconhecida por parte de profissionais e por parte dos pacientes. Por isso, vamos analisar esses medicamentos pelo período de seis meses — afirma Maria Pia Diniz, coordenadora clínica do estudo no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).
Outros centros de pesquisa, que fazem parte do estudo, também estão recrutando participantes nos Estados Unidos, Canadá, Uganda, Zâmbia e Itália.
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— Geralmente, o tempo de melhora da condição é entre um e dois anos. Porém, existem casos em que os sintomas perduram, por isso, não existe uma resposta pronta. Dessa forma, a ideia é controlar essas inflamações causadas pela Covid longa com medicamentos que são usados para controlar outras inflamações — explica.
Quem pode participar?
Podem participar do estudo adultos entre 18 e 65 anos que tiveram diagnóstico de Covid-19 há menos de quatro anos e que ainda apresentam sintomas como:
Fadiga intensa (cansaço);
Falta de ar ou dificuldades respiratórias;
Problemas de memória ou concentração;
Dores musculares e articulares ou alterações circulatórias.
Por outro lado, não podem participar voluntários que foram internados em Unidades de Terapia Intensiva (CTI) durante a fase aguda da Covid-19, pessoas com histórico de HIV, hepatite B ou C ativa, ou tuberculose. Também é necessário que o candidato não tenha apresentado sintomas gripais nos últimos 30 dias.