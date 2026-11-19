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BRASIL Covid: OMS classifica variante PJ.2.1, que cresce no Brasil, como "sob monitoramento" Cepa é a predominante hoje na cidade do Rio de Janeiro e já foi identificada em outros locais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a linhagem PJ.2.1, do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, como uma “variante sob monitoramento”, definição usada para cepas que, devido às suas alterações genéticas, precisam ser acompanhadas de perto para identificar possíveis impactos na transmissibilidade e na gravidade da doença.

A linhagem, que é uma das versões da Ômicron que têm se substituído como as principais responsáveis pela infecção pelo planeta desde o fim de 2021, já foi identificada no Brasil e cresce no Rio de Janeiro, onde já responde pela maioria das amostras sequenciadas na capital.

Segundo a avaliação de risco da OMS, a PJ.2.1 apresenta "proporções crescentes globalmente, impulsionadas principalmente por detecções na região das Américas, particularmente no Canadá e nos Estados Unidos".

Mas reforça que, "considerando as evidências disponíveis, o risco adicional à saúde pública representado pela PJ.2.1 é avaliado como baixo". As evidências até o momento não sugerem um maior escape dos anticorpos gerados pela vacinação ou por infecção prévia e também não apontam que a cepa causa uma doença mais grave.

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde da cidade do Rio de Janeiro, de 167 amostras sequenciadas pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, coletadas entre 21 de outubro a 13 de novembro, 58% eram referentes à PJ.2.1; 22% à RF.5.3 e 11% à XFG. Esta última é a subvariante que predomina no Brasil e no mundo desde o meio do ano passado.

De acordo com o registro das amostras no GISAID, plataforma internacional para o compartilhamento de dados genéticos de vírus, a primeira amostra cadastrada da PJ.2.1 no Brasil foi coletada de um paciente do estado do Rio de Janeiro ainda no final de agosto, e incluída na plataforma em outubro.





As sequências de PJ.2.1 do Brasil são principalmente oriundas do município fluminense, embora outros poucos casos tenham sido depositados na plataforma provenientes da capital paulista, do Distrito Federal, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e de Chapecó, Balneário Camboriú e Florianópolis, em Santa Catarina.

No mundo, a variante, que foi identificada pela primeira vez ainda em maio na província de Ontário, no Canadá, já foi registrada em 18 países, de acordo com a avaliação da OMS.

— Essa é uma variante que deu um salto de 25 mutações a mais na Spike, proteína que o vírus utiliza para se conectar às células humanas, em relação à variante anterior. Essas mutações fazem com que ela entre com grande facilidade na célula. Porém, os estudos têm mostrado que ela não tem um escape maior da proteção gerada pela vacina, dos anticorpos produzidos pelo próprio organismo — explica Salmo Raskin, diretor científico da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM) e colunista do GLOBO.

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Rio também reforça que as vacinas atuais continuam a fornecer proteção contra os casos graves da Covid-19 pela PJ.2.1. Foi o que apontaram estudos conduzidos por pesquisadores alemães do Instituto Leibniz de Pesquisa com Primatas e da Faculdade de Medicina de Hannover, que investigaram investigaram a eficiência com que a PJ.2.1 consegue penetrar nas células humanas e a capacidade dos anticorpos de pessoas vacinadas de neutralizar a nova variante.

Os resultados, publicados nas revistas científicas Journal of Infection e The Lancet Infectious Diseases, mostraram que a PJ.2.1 de fato se liga com mais força ao receptor ACE2 da célula humana, usado como porta de entrada pelo vírus, do outras variantes do SARS-CoV-2 analisadas. Ainda assim, a nova variante foi neutralizada de forma eficaz pelos anticorpos produzidos após a vacinação.

Raskin acrescenta, no entanto, que o número elevado de mutações é uma preocupação em relação ao futuro do vírus:

— Os pesquisadores se preocupam com as próximas mutações que vão vir a partir dela, um receio de que, além de se ligar melhor no receptor, elas desenvolvam um escape de vacinas, anticorpos e outras defesas. Por isso a importância do monitoramento genético e molecular do vírus no Brasil.

Alta da Covid no Brasil

Segundo o monitoramento do Ministério da Saúde, neste ano, até o último dia 4, foram notificados 118.920 casos de síndrome respiratória causados pela Covid-19 com uma tendência crescente nas últimas seis semanas.

Mais especificamente, a vigilância aponta que, “embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados da Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Um monitoramento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com testes de laboratórios do país aponta que a positividade, que é a proporção dos exames realizados que têm resultado positivo para Covid-19, também começou a crescer. A subida teve início ainda em agosto, mas saltou de 6,62%, no final de setembro, para 20,45% na semana que terminou em 14 de novembro. É a maior taxa desde março de 2025.

Mas, de acordo com o documento do Ministério da Saúde que monitora as infecções respiratórias, esse aumento de positividade “segue uma tendência dos anos anteriores, onde já observávamos uma onda de Covid-19 no segundo semestre”.

Além disso, as infecções permanecem em um patamar considerado de baixo risco pela pasta e menor que o identificado nos anos anteriores. Em 2025, até meados de outubro, eram 377.543 casos de síndrome de Covid-19, contra 117.439 no mesmo período deste ano.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19?

Para as crianças que ainda não se vacinaram, o Ministério da Saúde incluiu a proteção contra a Covid-19 no calendário infantil, indicada para todas entre 6 meses e 5 anos. O esquema envolve três doses: a segunda quatro semanas depois da primeira, e a terceira oito semanas após a segunda.

Para a população geral de 5 a 59 anos que ainda não se vacinou, a pasta da Saúde também indica a imunização, nesse caso feita com apenas uma dose. Para crianças, adolescentes e adultos já vacinados, no entanto, não há mais indicação de reforços periódicos do imunizante.

Isso acontece porque a vacina previne apenas o desenvolvimento de casos graves e, hoje, essa população já tem algum grau de imunidade, o que faz com que a infecção seja muito semelhante à por outros quadros respiratórios comuns, como gripe e resfriados.

Por isso, o Ministério da Saúde ainda recomenda reforços para grupos considerados prioritários pelo maior risco de exposição ou agravamento da Covid-19. Para grávidas, orienta uma nova dose a cada gestação. Para idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos, um novo reforço a cada seis meses. Também é indicada uma nova dose de reforço, porém anual, para os seguintes grupos:

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; indígenas vivendo em terra indígena; indígenas vivendo fora da terra indígena; ribeirinhos; quilombolas; puérperas (se não vacinadas durante a gestação); trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; pessoas em situação de rua; trabalhadores dos correios.

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