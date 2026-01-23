Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AÇÃO SOLIDÁRIA

Cozinha Solidária garante reforço alimentar a famílias do Recife

Iniciativa tem o intuito de combater a insegurança alimentar dos membros da associação esportiva

Reportar Erro
A distribuição das refeições também alcançou algumas famílias que residem no entorno da sede da ABECC, no bairro do CordeiroA distribuição das refeições também alcançou algumas famílias que residem no entorno da sede da ABECC, no bairro do Cordeiro - Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (Abecc) iniciou o ano com a inauguração da Cozinha Solidária, iniciativa que amplia o apoio alimentar oferecido pela instituição e passa a distribuir cerca de 5 mil refeições por mês para alunos, atletas e familiares.

A ação é realizada em parceria com o governo de Pernambuco e tem como objetivo combater a insegurança alimentar, além de contribuir para o desenvolvimento educacional e esportivo dos 150 jovens atendidos pelo projeto social.

Leia também

• "O Agente Secreto": prefeituras do Recife e de Salvador postam homenagem ao filme

• Capivara na pista do Aeroporto do Recife interrompe pousos de dois aviões

• Calendário de Vistoria para Transportes Escolares segue até o dia 30 de janeiro em Pernambuco

Em função do período de férias escolares, a distribuição das refeições também beneficiou famílias que residem no entorno da sede da Abecc, localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, ampliando o alcance social da iniciativa. 

  • O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
    O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
  • O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
    O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
  • O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
    O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
  • O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
    O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC

Uma das beneficiadas foi Valdenice Maria, mãe de três filhos e atualmente desempregada. Para ela, o projeto representa alívio e esperança.

“Estou muito feliz e grata. Com as crianças de férias, as despesas aumentam, e garantir a comida diária tem sido muito difícil”, destacou a dona de casa.

Segundo a coordenadora-geral da Abecc, Thais Melo, a Cozinha Solidária simboliza a concretização de um trabalho construído ao longo do tempo.

“Batalhamos muito para que esse momento acontecesse. Conseguiremos reforçar e ampliar o apoio alimentar e nutricional que a Abecc já oferece. Mais famílias serão abraçadas por essa iniciativa”, explicou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter