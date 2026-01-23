Cozinha Solidária garante reforço alimentar a famílias do Recife
Iniciativa tem o intuito de combater a insegurança alimentar dos membros da associação esportiva
A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (Abecc) iniciou o ano com a inauguração da Cozinha Solidária, iniciativa que amplia o apoio alimentar oferecido pela instituição e passa a distribuir cerca de 5 mil refeições por mês para alunos, atletas e familiares.
A ação é realizada em parceria com o governo de Pernambuco e tem como objetivo combater a insegurança alimentar, além de contribuir para o desenvolvimento educacional e esportivo dos 150 jovens atendidos pelo projeto social.
Leia também
• "O Agente Secreto": prefeituras do Recife e de Salvador postam homenagem ao filme
• Capivara na pista do Aeroporto do Recife interrompe pousos de dois aviões
• Calendário de Vistoria para Transportes Escolares segue até o dia 30 de janeiro em Pernambuco
Em função do período de férias escolares, a distribuição das refeições também beneficiou famílias que residem no entorno da sede da Abecc, localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, ampliando o alcance social da iniciativa.
- O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
- O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
- O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
- O primeiro dia de funcionamento da Cozinha Solidária foi marcado por emoção acolhimento. Foto: Weverton Mello / Ascom / ABECC
Uma das beneficiadas foi Valdenice Maria, mãe de três filhos e atualmente desempregada. Para ela, o projeto representa alívio e esperança.
“Estou muito feliz e grata. Com as crianças de férias, as despesas aumentam, e garantir a comida diária tem sido muito difícil”, destacou a dona de casa.
Segundo a coordenadora-geral da Abecc, Thais Melo, a Cozinha Solidária simboliza a concretização de um trabalho construído ao longo do tempo.
“Batalhamos muito para que esse momento acontecesse. Conseguiremos reforçar e ampliar o apoio alimentar e nutricional que a Abecc já oferece. Mais famílias serão abraçadas por essa iniciativa”, explicou.