RECIFE Cozinha Solidária oferece curso de culinária para pessoas de baixa renda de comunidades do Recife O espaço criado possui estrutura industrial para as aulas

O projeto Cozinha Solidária, desenvolvido em parceria entre o Instituto Portal Social e a Tambaú Alimentos, abriu as inscrições para o curso de produção de massas e pizzas. O objetivo é promover as aulas para pessoas de baixa renda de 36 comunidades da Zona Sul do Recife.

Serão disponibilizadas 10 vagas por turma e as inscrições podem ser realizadas através do perfil @abraoportal no Instagram. A Cozinha contará, ainda, com uma estrutura para produção de salgados, doces, tortas e pizzas. As aulas iniciam na próxima segunda-feira (7).

“Gastronomia é economia criativa e gera empregos. Um espaço que oferece capacitação e impacta positivamente nas comunidades, gerando oportunidade e empoderamento às pessoas participantes”, pontuou o porta-voz do Instituto Portal Social, Igor Sacha, sobre a importância do projeto.

A estrutura da cozinha foi completamente montada pela Tambaú Alimentos, e o presidente da marca, Hugo Gonçalves, agradeceu pela parceria para o lançamento do curso: "Acreditamos muito na parceria com o Portal Social e tenho certeza que teremos histórias de vidas transformadas e resultados positivos”, afirmou.

O projeto contemplou as seguintes comunidades: Tijolinhos, Tijolos, Rua da Linha, Beira do Rio, Coqueiral, Fazendinha, Residencial Boa Viagem, Laje, Sonho Meu, Beira da Linha, Colorau, Vila Nossa Senhora de Fátima, Aritana, Nova Esperança, Beira da Maré, Irmã Dorothy, Sítio Grande, Beco da Facada, Dancing Days, Osso, Salina, Rabo da Lacraia, Vila da Imbiribeira, Ilha de Deus, Pinheiros, Lagoa do Araçá, Netuno, Conjunto São Francisco, 7 de Maio, Conjunto Imbiribeira I, Conjunto Imbiribeira II, Beco do Rato, Coronel Fabriciano, Rua Almir, Squase e Conjunto Via Maré 3.

