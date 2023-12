Cozinheiro basco do Palácio de Buckingham distribui comida aos necessitados

A- A+

Leia também

• Série "The Crown" na mente de todos em frente ao Palácio de Buckingham

• Homem é preso por tentar invadir estábulos do Palácio de Buckingham

José Luis García Basabe é um cozinheiro basco que vive duas realidades opostas em Londres. Seu trabalho no Palácio de Buckingham o leva para um ambiente de luxo, mas, em seu tempo livre, distribui alimentos com sua ONG aos mais vulneráveis da capital britânica.

Aos 44 anos, o homem que nasceu na cidade de Bilbao faz parte da equipe de cozinheiros do palácio onde vive a família real, mas cuida da alimentação da guarda local.

"Não posso manipular a comida da família real, já que podemos a contaminar. Eles têm um chef particular", explica García Basabe à AFP.

"Vi a falecida rainha apenas duas vezes, dentro do carro. Quem vi de perto foi a Meghan", afirma, em referência à esposa do príncipe Harry, que agora vive na Califórnia, desde que o casal se mudou.

"Usava um grande chapéu e não a reconheci. Deve ser alguém da família!, pensei".

80% de latinos

Em 2020, um ano depois de entrar em Buckingham, fundou a ONG OCA Community Kitchen (OCA Cozinha Comunitária).

"Durante a pandemia, por ser do grupo de risco já que sou diabético, me mandaram para a casa (do trabalho em Buckingham). Me entediei, e como colaboro com organizações latino-americanas em Londres, uma igreja me pediu para divulgar que distribuiria alimentos a pessoas carentes", conta.

"A notícia correu e rapidamente filas se formaram com 300, 400 pessoas em busca de comida. Percebi a necessidade e que deveria fazer algo", afirma.

Como 80% dos destinatários da ajuda são da comunidade latino-americana em Londres, ele batizou a organização como OCA, em referência a um tubérculo cultivado nos países andinos.

Após estudar gastronomia em Bilbao e trabalhar para restaurantes e hotéis, ele se mudou para Londres há dez anos.

Começou em restaurantes espanhóis até que um dia apareceu uma vaga nas cozinhas de Buckingham, para qual participou de várias provas e aguardou por semanas.

"Me pediram todos os certificados de boa conduta, tanto no Reino Unido como a nível internacional. Com uma simples multa de trânsito não seria aprovado", indica.



116.000 famílias

Às vezes, ele é chamado para trabalhar em eventos do palácio, como um dos últimos aniversários da rainha Elizabeth II, seu funeral e a coroação de Charles III, "quando cozinhou para 3.000 pessoas".

Em sua ONG, conta com a ajuda de mais de cem voluntários da comunidade latino-americana.

"Os latino-americanos são os mais necessitados aqui. Outras comunidades recebem mais ajuda", explica.

O cozinheiro também tem ajuda de organizações que cedem locais para as entregas e depende de doações para pagar os custos.

García Basabe também enviou 135 toneladas de alimentos à Ucrânia.

"Distribuímos alimentos a 116.000 famílias entre a Ucrânia e Londres", resume o cozinheiro, que reconhece que se sente mais realizado em seu voluntariado do que em seu trabalho em Buckingham.

Veja também

INTERNACIONAL Coréia do Norte pode ter ativado segundo reator nuclear, alerta agência da ONU