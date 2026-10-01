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SELEÇÃO CPM-PE abre inscrições para 104 vagas no ano letivo de 2027 Seleção contempla unidades de Recife e Petrolina; inscrições seguem até 4 de outubro pela internet

O Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM-PE) abriu inscrições para o processo seletivo do ano letivo de 2027.

Ao todo, são 104 vagas nas unidades de Recife e Petrolina, distribuídas entre a Educação Infantil II, o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio.

As vagas são destinadas a candidatos que atendam aos critérios previstos no edital. O processo contempla dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Também há vagas para dependentes legais de pais ou responsáveis sem vínculo com as corporações militares estaduais, conforme os percentuais e critérios estabelecidos no certame.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 4 de outubro, pelo site da Upenet. A taxa é de R$ 80 para candidatos à Educação Infantil II e de R$ 130 para as demais séries.

A seleção será feita por sorteio para as vagas da Educação Infantil II. Para o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio, os candidatos serão submetidos a exame intelectual.

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