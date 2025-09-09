A- A+

TECNOLOGIA #CPNordeste2: Governo de Pernambuco aponta pendências da Campus Party e suspende a edição de 2025 Campuseiros que já tinham comprado os ingressos do evento poderão pedir reembolso

A segunda edição da #CPNordeste2, prevista para ocorrer entre 24 e 28 de setembro, na Arena Pernambuco, foi suspensa. A informação foi divulgada na noite dessa segunda-feira (8) pelo Instituto Campus Party.

Em comunicado oficial, os organizadores do evento contaram que a decisão foi tomada pelo Governo de Pernambuco, principal apoiador do evento.

Em resposta, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), pontuou que apesar das tratativas e do empenho de ambas as partes, não houve a formalização do Termo de Fomento ou qualquer outro instrumento jurídico entre estado e o Instituto Campus Party para a edição de 2025.





De acordo com a secretaria, o termo é um requisito legal indispensável para a execução de qualquer ação ou a utilização de recursos públicos, conforme estabelecido pelas Leis nº 13.019/2014 (MROSC) e nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

Em nota, a Secti informou que a decisão de não prosseguir com o apoio do evento em 2025 é pautada em um planejamento responsável e em fatos operacionais inquestionáveis, listados a seguir:

o processo de contratação em curso foi impactado por pendências de comprovações relativas a prestações de contas anteriores do Instituto Campus Party; Inviabilidade operacional e legal: mesmo com a previsão inicial para setembro de 2025, os ajustes necessários no plano de trabalho e as validações exigidas por órgãos de controle, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Diretoria de Orçamento e Finanças (DDO), tornaram-se inviáveis com a proximidade da data do evento (faltando menos de 20 dias). A ausência dessas aprovações inviabilizaria a segurança jurídica e a alocação de recursos públicos.

Inova PE

Além dos desafios operacionais, a nota da Secti informou também que a decisão reflete uma prioridade estratégica da secretaria e governo, que estão focados na implementação do programa Inova PE, o maior programa de investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação da história do estado, com um aporte total de R$ 1,04 bilhão.

O Governo de Pernambuco reforçou ainda que tem disposição em manter o canal de diálogo institucional aberto para avaliar a possibilidade de retomada da parceria em data futura, idealmente para o primeiro semestre de 2026.

Reembolso

Os campuseiros que já tinham comprado os ingressos do evento poderão pedir reembolso a partir do e-mail [email protected], com o assunto: Reembolso CPNORDESTE2. Ou pelo seguinte formulário: Reembolso - CPNordeste2.

Edições 2025

Os organizadores garantiram que as outras edições da Campus Party seguem confirmadas em 2025:

CPWeekendPiauí2 – 10 a 12 de outubro, em Teresina - PI

CPWeekendAracaju – 24 a 26 de outubro, em Aracaju - SE

CPGoiás5 – 19 a 23 de novembro, em Goiânia - GO

