Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TECNOLOGIA

#CPNordeste2: Governo de Pernambuco aponta pendências da Campus Party e suspende a edição de 2025 

Campuseiros que já tinham comprado os ingressos do evento poderão pedir reembolso

Reportar Erro
Organizadores garantiram que as outras edições da Campus Party para este ano seguem confirmadas Organizadores garantiram que as outras edições da Campus Party para este ano seguem confirmadas  - Foto: Divulgação/ Campus Party

A segunda edição da #CPNordeste2, prevista para ocorrer entre 24 e 28 de setembro, na Arena Pernambuco, foi suspensa. A informação foi divulgada na noite dessa segunda-feira (8) pelo Instituto Campus Party.

Em comunicado oficial, os organizadores do evento contaram que a decisão foi tomada pelo Governo de Pernambuco, principal apoiador do evento. 

Em resposta, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), pontuou que apesar das tratativas e do empenho de ambas as partes, não houve a formalização do Termo de Fomento ou qualquer outro instrumento jurídico entre estado e o Instituto Campus Party para a edição de 2025. 

 

Leia também

• Startup do Porto Digital promove debate sobre carreira na tecnologia na Campus Party Nordeste

• Campus Party volta a Pernambuco nesta quarta-feira (4)

• Jovens preparam barracas para maratona tecnológica da Campus Party

De acordo com a secretaria, o termo é um requisito legal indispensável para a execução de qualquer ação ou a utilização de recursos públicos, conforme estabelecido pelas Leis nº 13.019/2014 (MROSC) e nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

Em nota, a Secti informou que a decisão de não prosseguir com o apoio do evento em 2025 é pautada em um planejamento responsável e em fatos operacionais inquestionáveis, listados a seguir:

Inova PE
Além dos desafios operacionais, a nota da Secti informou também que a decisão reflete uma prioridade estratégica da secretaria e governo, que estão focados na implementação do programa Inova PE, o maior programa de investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação da história do estado, com um aporte total de R$ 1,04 bilhão. 

O Governo de Pernambuco reforçou ainda que tem disposição em manter o canal de diálogo institucional aberto para avaliar a possibilidade de retomada da parceria em data futura, idealmente para o primeiro semestre de 2026.

Reembolso
Os campuseiros que já tinham comprado os ingressos do evento poderão pedir reembolso a partir do e-mail [email protected], com o assunto: Reembolso CPNORDESTE2. Ou pelo seguinte formulário: Reembolso - CPNordeste2

Edições 2025
Os organizadores garantiram que as outras edições da Campus Party seguem confirmadas em 2025:
CPWeekendPiauí2 – 10 a 12 de outubro, em Teresina - PI
CPWeekendAracaju – 24 a 26 de outubro, em Aracaju - SE
CPGoiás5 – 19 a 23 de novembro, em Goiânia - GO

Reportar Erro

Veja também

Newsletter