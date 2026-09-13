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Comemoração CPPL celebra 45 anos com conferência de Jurandir Freire Costa no Cais do Sertão em 18 de setembro Instituição que atende pessoas com diagnóstico de autismo comemora sua trajetória com programação especial

O Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL) celebra os seus 45 anos de história com uma programação especial no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

A comemoração marca mais de quatro décadas de atuação clínica e uma trajetória dedicada também ao ensino da psicanálise e à consultoria em gestão, orientada pelos princípios da pluralidade e da interdisciplinaridade e com interlocução em diferentes campos do conhecimento.

A programação comemorativa terá início com uma conferência de Ana Elizabeth Cavalcanti, psicanalista e sócia do CPPL, que irá percorrer aspectos da história da instituição e de sua trajetória ao longo dessas quatro décadas e meia.

“Celebrar 45 anos é reconhecer uma história construída por muitas pessoas e diferentes gerações. É também revisitar os caminhos percorridos pelo CPPL e a maneira como a instituição vem sustentando, ao longo do tempo, a clínica, o ensino da psicanálise e o diálogo com as questões de cada época”, afirmou Ana Elizabeth.

Na sequência, o evento recebe o convidado Jurandir Freire Costa, psiquiatra e psicanalista, integrante do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro.

Referência no pensamento psicanalítico brasileiro, Jurandir participa da programação trazendo sua reflexão sobre a psicanálise e os desafios colocados pelo presente.

A comemoração dos 45 anos busca reunir a história construída pelo CPPL e as questões que continuam orientando sua prática.

Essa concepção também orienta a forma como o CPPL pensa a transmissão da psicanálise, estabelece interlocuções com outros saberes e atua em seus diferentes campos de trabalho, mantendo-se aberto às transformações da sociedade e aos desafios colocados pela experiência contemporânea.

Profissionais da área, estudantes e demais interessados podem participar mediante inscrição no Instagram do CPPL ou pelo telefone (81) 99421-3539.

Serviço

45 anos do CPPL

Data: 18 de setembro

Horário: a partir das 18h

Local: Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife/PE)

Inscrições: link disponível na bio do Instagram ou pelo WhatsApp (81) 99421-3539

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