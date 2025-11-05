A- A+

Vazamento CPRH coleta amostras para confirmar presença de combustível de aviação no Ipsep Durante a visita, agentes verificaram se os locais ainda estavam com barreiras químicas e de contenção e limpeza

Fiscais da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH realizaram, nesta quarta-feira (5), uma nova ação de fiscalização no Aeroporto Internacional do Recife e no Córrego da Malária, no bairro do Ipsep, zona sul da capital, para averiguar a denúncias de moradores da região sobre o vazamento de combustível de aviação. Os técnicos do laboratório da Agência coletaram amostras d’água em diversos pontos para confirmar o tipo de material que vazou.





Leia também • Moradores do Ibura se unem para resgatar animais de canal após suposto vazamento de combustível

Durante a visita, os agentes da CPRH também verificaram se os locais ainda estavam com barreiras químicas e de contenção e limpeza, bem como se havia caminhão realizando a sucção do material. Os resultados das análises laboratoriais devem ficar prontos no prazo de 15 dias.

Na última terça-feira, fiscais da Agência estiveram no local e confirmaram o vazamento de material químico – aparentemente querosene de aviação - do Complexo Aeroportuário do Recife. Foram recolhidos 47 animais, desses 35 morreram e 12 estão debilitados em tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangara, na Zona Norte do Recife.

A Agência CPRH vai autuar a Aena Brasil, administradora do aeroporto, bem como a empresa responsável pelo “pool de abastecimento” por contaminação do corpo hídrico e degradação contra fauna. Outras medidas serão avaliadas, como aplicação de multa, após o resultado da análise da água bem como a contagem final dos animais resgatados, mortos e recuperados.



*Com informações da assessoria

Veja também