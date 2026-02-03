A- A+

BR-232 CPRH divulga projeto de duplicação da BR-232 de São Caetano a Arcoverde para consulta popular O projeto com 109 km de extensão abrange seis municípios do Agreste pernambucano

A CPRH divulgou o projeto de duplicação da BR- 232, de São Caetano a Arcoverde, para consulta popular.

As publicações trazem, de forma acessível, informações sobre as características dos empreendimentos, áreas de estudo e influências, diagnóstico socioambiental, redução de possíveis impactos e medidas de compensação ambiental, quando necessárias.

Até o momento foram realizados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

Para garantir a transparência do processo de licenciamento, a CPRH vai escutar a população das comunidades de abrangência, por meio de audiência pública.

A data e local da audiência ainda serão definidas. Será o momento para que a população tire dúvidas, faça sugestões e questionamentos relacionados aos projetos.

Projeto BR-232

O projeto da BR 232, proposto pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), inclui a duplicação, adequação e restauração de trecho que vai do fim da duplicação da rodovia em São Caetano até o final da travessia urbana de Arcoverde, no Agreste pernambucano.

O trajeto, com 109 km de extensão, abrange seis municípios da região: São Caetano, Tacaimbó, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e Arcoverde.

Os documentos estão disponíveis no site www2.cprh.pe.gov.br/estudos-e-relatorios-2026/.

