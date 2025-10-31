CPRH identifica desmatamento e outras irregularidades na Mata do Frio, em Paulista

A- A+

Uma operação realizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) na última quarta-feira (29), constatou a realização de desmatamento ilegal na Mata do Frio, localizada no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação, realizada em parceria com a prefeitura de Paulista, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), constatou a supressão de vegetação, além de princípios de construções irregulares no local.

De acordo com a CPRH, trata-se de uma área de relevante interesse ecológico, identificada como floresta tropical de tabuleiro. As irregularidades encontradas configuram infração ambiental grave e estão sujeitas às sanções previstas na legislação.

A Mata do Frio é uma Unidade de Conservação Municipal com extensão de 42,7 hectares e vegetação remanescente da Mata Atlântica, nos limites do bairro de Jardim Paulista Baixo.

Construções irregulares foram localizadas e demolidas | Foto: CPRH/Divulgação

Para evitar o avanço das irregularidades, as estruturas de alvenaria localizadas em construção foram demolidas, uma vez que não havia autorização, nem possíveis proprietários no local.

De acordo com o diretor de Fiscalização Ambiental da CPRH, Maviael Torchia, a integração nas ações de combate ao desmatamento “é de suma importância para evitar novas ocupações irregulares e conter o desmatamento na Mata do Frio, Unidade de Conservação Municipal de grande relevância ecológica”.

A CPRH destacou que "seguirá acompanhando a situação e intensificará as ações de fiscalização na região, em parceria com os demais órgãos competentes, a fim de assegurar a proteção permanente da Mata do Frio, o compromisso com a preservação do patrimônio natural e o cumprimento da legislação ambiental".

